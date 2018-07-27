В активы-убежища на NYSE войдут робот продаж, GPS для семьи и лесоповал

В июле защитными активами для нас были недавние IPO Xiaomi, робота продаж Twilio, GPS для семьи Line. После отчётности к этому списку может прибавиться фонд на участки лесоповала Weyerhaeuser.

Индекс S&P 500 в четверг упал на 0,3% до 2837,44 пункта из-за снижения IT и дискреционного потребления после отчётности Facebook о замедлении роста выручки до +42% и торможении притока ежедневных активных пользователей до 22 млн с 41 млн в том же квартале годом ранее, на фоне падения расценок на рекламу в Google , и отчётности Amazon о рекордном профите на фоне торможения найма и усиления связи финансового результата с хайпом рекламы.

В апреле рекомендовал Facebook в качестве тестовой идеи, при цене $160+ с целью $180, и в мае — в обзорах на сайте Прайм, при цене $180 с целью $220. Максимум был $219, цель реализована.

Среди новых лидеров роста на Nyse — лесоповал, роботы по продажам и GPS для мужей со встроенным англо-китайским словариком.

Cегодняшняя отчётность лесного фонда Weyerhaeuser (Nyse: WY) заслуживает, как минимум, повышенного внимания по трём важным причинам. Во-первых, резкий скачок цен на лес, выросших втрое за три года и затем упавших на только треть — до $210 за кубометр. Во-вторых, замедление закладки новых домов и то, что о нём скажут в отчётности; скорее всего, будет конструктив. В-третьих, защитный характер этой инвестиции на отпускной месяц август. Бумаги Weyerhaeuser могут вырасти на +14%-+17% в долларах.

Акции робота по продажам Twilio (Nyse: TWLO, +12% в месяц) могут быть актуальны после отчётности 6 августа, которая покажет, чего добилась эта инновационная платформа автоматических звонков, синтезирующая общение с клиентом на практически любом языке мира. Из последних новинок у Twilio отметим запуск Flex, расширяющей потенциальную клиентскую базу нынешних 50000 компаний (включая Ebay ), пользующихся услугами Twilio. Flex — полностью программируемый колл-центр. Из телекомов, ориентированных на софт, эта бумага наиболее перспективная, поэтому почти весь IT в четверг падал, а она росла. Недавнее IPO, так что гордимся!

Бумаги мессенджера, японского аналога Skype под названием Line (Nyse: LN, +10% в месяц и +23% в квартал) перспективны для долгосрочных портфелей после отчётности 9 августа, потому что предоставляют диверсификацию в Азиатско-Тихоокеанский регион, возможность мгновенного перевода на китайский в словарном приложении, развитие по принципу автономной экосистемы, включающей не только мессенджер, но и платёжную систему, и GPS для членов семьи. И всё это — на бирже Nyse! Летом бумаги Line, которая зарабатывает на таких вещах, как продажа смайлов и стикеров странникам с Востока, может быть особенно востребована из-за сезонных миграций, в том числе туризма.

IPO Xiaomi растёт на +11,5% к цене, по которой мы его брали, после презентации на европейском рынке умной зубной щётки и двух смартфонов-бестселлеров из Азии.