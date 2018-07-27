Бумаги компаний РФ дорожают в Лондоне

Бумаги компаний РФ в основном дорожают в Лондоне

Бумаги российских компаний в пятницу торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "зеленой зоне", свидетельствуют данные торгов.

Стоимость бумаг ВТБ уменьшалась на 0,16% — до 1,54 доллара, Сбербанка — увеличивалась на 0,35%, до 13,77 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", опускались в цене на 0,36%, до 20,92 доллара.