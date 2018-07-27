Бумаги компаний РФ дорожают в Лондоне

Бумаги российских компаний в пятницу торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "зеленой зоне", свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.37 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 1,5% — до 6,35 доллара, "Лукойла" — на 0,19%, до 70,03 доллара, "Новатэка" — на 0,13%, до 154,3 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,71% — до 4,39 доллара, "Газпром нефти" — на 1,06%, до 26,22 доллара.
Стоимость бумаг ВТБ уменьшалась на 0,16% — до 1,54 доллара, Сбербанка — увеличивалась на 0,35%, до 13,77 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", опускались в цене на 0,36%, до 20,92 доллара.
Расписки "Норникеля" дорожали на 0,67% — до 17,18 доллара, "Северстали" — на 0,73%, до 15,96 доллара, НЛМК — на 0,9%, до 25,85 доллара.
Бумаги "Магнита" снижались в цене на 0,78% — до 16,75 доллара, "Ленты" — росли в стоимости на 0,29%, до 5,18 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 0,91% — до 2,77 доллара.