Рынок акций РФ открылся в минусе

Индекс Мосбиржи к 10.03 мск пятницы снижался на 0,03% — до 2292 пунктов, индекс РТС — на 0,2% — до 1147 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи

Стоимость нефти с утра снижалась на 0,1% — до 74,47 доллара за баррель по марке Brent.