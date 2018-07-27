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Рынок акций РФ открылся в минусе
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Рынок акций РФ открылся в минусе 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Индекс Мосбиржи к 10.03 мск пятницы снижался на 0,03% — до 2292 пунктов, индекс РТС — на 0,2% — до 1147 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Стоимость нефти с утра снижалась на 0,1% — до 74,47 доллара за баррель по марке Brent.
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