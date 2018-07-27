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Рубль снижается к доллару и евро
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Рубль снижается к доллару и евро 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 2 копейки — до 62,98 рубля.
Курс евро повысился на 9 копеек, составив 73,38 рубля.
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