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В России продолжает снижаться заболеваемость гепатитом В и C
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В России продолжает снижаться заболеваемость гепатитом В и C 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Заболеваемость гепатитом В и С в России продолжает снижаться благодаря комплексу профилактических и противоэпидемических мер, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"Благодаря комплексу профилактических и противоэпидемических мероприятий заболеваемость острыми вирусными гепатитами В и С в России продолжает снижаться", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в 2017 году показатели заболеваемости острыми гепатитами В и С в стране достигли самых низких за все годы наблюдения уровней — 0,9 и 1,22 случая на 100 тысяч населения соответственно.
Как сообщается, с 2000 года в России против гепатита В было привито около 100 миллионов детей, подростков и взрослых. В 2017 году вакцинировано около 3 миллионов человек, в том числе 1,7 миллиона детей. «Ежегодно от гепатита А прививается около 500 тысяч человек, преимущественно дети», — добавляет ведомство.
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