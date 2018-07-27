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Биткоин дешевеет
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Биткоин дешевеет после значительного роста стоимости в начале недели 

Прайм 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Биткоин (bitcoin) в пятницу дешевеет, оставаясь ниже отметки в 8 тысяч долларов, после значительного роста цены криптовалюты в начале недели, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, по состоянию на 9.00 мск биткоин дешевел на 3,39%, до 7,94 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 4,88%, до 7,927 тысячи долларов. В начале недели биткоин поднялся выше уровня в 8 тысяч долларов.
Другие криптовалюты также дешевеют: Ethereum — на 2,84%, до 464,7 доллара, Ripple — на 2,43%, до 0,452 доллара, Bitcoin Cash — на 4,43%, до 804,22 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 290,8 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 46,8% всего рынка криптовалют.
"Результаты первой половины этой недели, несомненно, послужили поводом для возрастающего оптимизма всего криптосообщества. Объемы торгов растут, как растет и интерес к биткоину со стороны наблюдателей и представителей традиционных отраслей экономики", — сказал РИА Новости PR-директор Tugush Blockchain Capital Тимофей Фортунатов.
При этом эксперт отметил, что опасения по поводу его курса сохраняются.
Во-первых, все еще остается большой разрыв между стоимостью биткоина и альтернативными криптовалютами. "Это говорит о возрастающем интересе именно к ведущей криптовалюте…. То, что доля биткоина на рынке сейчас составляет 47%, лишь подтверждает эксклюзивность интереса. Думаю, это сможет положительно влиять на цену в течение какого-то времени, но точно не сможет послужить основой для дальнейшего роста рынка в целом", — отметил Фортунатов. По его словам, если не будет выравнивания соотношения между стоимостью биткоина и альткоинов в ближайшем будущем, то можно будет ожидать отката цены на предыдущие позиции.
Во-вторых, сейчас большой проблемой рынка также является психологический аспект — покупатели стали намного более осторожно относиться к ситуации на рынке, чутко реагируя на любые его изменения и недоверчиво воспринимая положительные сообщения об изменении его динамики, отмечает аналитик.
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