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Биржи АТР изменяются разнонаправленно
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Биржи АТР изменяются разнонаправленно на фоне беспокойства по поводу отношений США и КНР 

Прайм 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу изменяются разнонаправленно, давление на рынок по-прежнему оказывает беспокойство по поводу торговых отношений США и Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.32 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,06%, до 2880,51 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,28%, до 1605,15 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index уменьшался на 0,04%, до 28769,49 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — рос на 0,72%, до 6289,6 пункта. Японский Nikkei 225 увеличивался на 0,29%, до 22653,22 пункта, корейский KOSPI — поднимался на 0,08%, до 2290,35 пункта.
Трейдеры продолжают опасаться торговых противоречий США и Китая. В четверг советник американского президента Дональда Трампа по экономике Ларри Кудлоу заявил, что Соединенные Штаты и Евросоюз планируют объединить усилия в борьбе с Китаем в сфере торговли. По его словам, все переговоры с Китаем заканчиваются ничем и не приводят к заключению сделок.
Эти заявления последовали после того, как ранее на этой неделе состоялась встреча Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера. По ее итогам, Евросоюз и США пришли к ряду договоренностей, среди которых работа в направлении обнуления пошлин по промышленным товарам, возможности расширения импорта СПГ из США в страны ЕС, а также наращивания импорта ЕС соевых бобов.
"Теперь, когда Вашингтону не нужно использовать свою энергию для борьбы с Европой, он может повысить давление, оказываемое на Китай", — цитирует агентство Рейтер слова старшего стратега Mizuho Securities Нобухико Курамочи (Nobuhiko Kuramochi).
Инвесторы также обратили внимание на корпоративные новости. Так, крупнейшая в мире горнодобывающая компания, австралийская BHP Billiton Ltd (BHP) достигла договоренностей о продаже своих сланцевых нефтегазовых активов в США за 10,8 миллиарда долларов. На этом фоне акции BHP Billiton в ходе торгов дорожают на 1,95%.
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