«Полюс» нарастил объемы добычи золота

Компания «Полюс» ожидаемо нарастила во втором квартале 2018 года объемы добычи золота. Показатели выше также и аналогичного периода прошлого года. Выручка от продаж золота в отчетном квартале оценивается примерно в 683 млн долларов. Параллельно менеджмент увеличивал количество новой техники и оптимизировал системы управления. Также практически на проектную мощность (на 90%) вышел Наталкинский ГОК.

Второй квартал 2018 года стал для компании «Полюс» крайне удачным. Впрочем, удача здесь не на первом месте. Главные причины — самоотверженная работа коллектива и грамотные действия топ-менеджмента.

Если говорить об итогах языком цифр, то общий объем производства золота в квартальном сопоставлении (по сравнению с 1-м кварталом текущего года) вырос на 19% и составил 602 тысяч унций (18,7 тонн) против 507 тысяч (15,8 тонн) первом квартале 2018 года. В годовом сопоставлении (по сравнению со 2-м кварталом 2017 года) общее производство золота выросло на 23%.

Объем добычи руды составил 9 млн 317 тысяч тонн, что на 6% выше уровня предыдущего квартала и на 1% — показателя аналогичного периода прошлого года.

Этот рост — итог реализации проектов по расширению производственных мощностей на действующих предприятиях, а также запуск Наталкинского ГОКа. При этом Наталкинский ГОК в настоящее время работает на уровне выше 90% от проектной мощности. В компании ожидают выхода на проектную мощность во втором полугодии 2018 года.

По словам Павла Грачева, генерального директора ПАО «Полюс», во втором квартале компания продемонстрировал сильные результаты.

«Мы продолжили активно наращивать долю крупнотоннажной техники для горных работ, одновременно расширяя перерабатывающие мощности и модернизируя системы управления и контроля на основных промплощадках. Это позволило нам дополнительно повысить операционную эффективность и внесло свой вклад в двузначный рост объема производства золота по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — заявил он.

«На Сухом Логе, одном из крупнейших гринфилд-проектов в мировой золотодобыче, мы завершили Scoping Study и заверочное бурение, приступив к подготовке Pre-feasibility study. Результаты осуществленного «Полюсом» заверочного бурения подтверждают данные исторической геологоразведки, и мы сохраняем уверенность в способности этого месторождения обеспечить существенный рост Группы в будущем», — сказал Павел Грачев

Отдельно стоит подчеркнуть успехи предприятий, находящихся на территории Красноярского края . Это Олимпиадинское и Благодатное месторождения. Здесь зафиксирован рост показателей по объему производства золота, добычи и переработки руды. Общий объем производства золота на Олимпиаде составил 339 тысяч унций (10,5 тонн), на Благодатном — 102 тысячи (3,2 тонн). На этих месторождениях Компания реализует проекты увеличения мощностей золотоизвлекательных фабрик.

Увеличилась доля крупнотоннажной техники для горных работ на Олимпиаде: компания ввела в эксплуатацию один бульдозер Komatsu WD600-6, два экскаватора TYHI WK-35 и пять самосвалов САТ 793D грузоподъемностью 220 тонн. На Благодатном во втором квартале были введены в эксплуатацию семь новых самосвалов САТ 793D.

По материалам компании «Полюс»

Фото: компания «Полюс»