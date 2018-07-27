Объем платных услуг оказанных населению, вырос на 2,8% за шесть месяцев 2018 года

Об этом сообщает Нижегородстат.

Согласно данным территориального органа государственной статистики Нижегородской области, в январе-июне населению было оказано платных услуг на 88,9 млрд рублей. Индекс физического объема к аналогичному периоду предыдущего года составил 102,8 процента.

Наибольший рост объемов отмечался по услугам физической культуры и спорта (120,6% к уровню января-июня 2017 года), медицинским услугам (111,6%), а также юридическим услугам (111,5%).

Напомним, объем оказанных нижегородцам платных услуг составил 42,3 млрд рублей за три месяца 2018 года.