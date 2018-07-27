В Минстрое назвали среднюю рыночную стоимость жилья для регионов 

Проект соответствующего приказа размещен на сайте ведомства. Фото: www.infinica.ru Десятку субъектов РФ, где устанавливается наибольший норматив стоимости жилья (цена 1 кв. м общей площади) на второе полугодие, открывает, как водится, столица: • г. Москва — 91 670 руб. • г. Санкт-Петербург — 71 053 руб. • Сахалинская область — 66 539 руб. • Московская область — 61 040 руб. • Ненецкий автономный округ — 60 166 руб. • Приморский край — 56 134 руб. • Ямало-Ненецкий автономный округ — 56 017 руб. • Республика Саха (Якутия) — 55 958 руб. • Камчатский край — 52 219 руб. • Архангельская область —49 717 руб. В десятку регионов с наименьшим нормативом стоимости 1 кв. м жилья вошли: • Кабардино-Балкарская Республика — 28 381 руб. • Ставропольский край — 29 239 руб. • Республика Дагестан — 29 665 • Республика Адыгея — 29 680 руб. • Саратовская область — 30 000 руб. • Республика Калмыкия — 30 096 руб. • Брянская область — 30 412 руб. • Курская область — 31 424 руб. • Орловская область — 30 465 руб. • Республика Ингушетия — 30 529 руб. Практически, у всех регионов с наиболее дорогим жильем стоимость «квадрата» увеличилась на несколько тысяч руб. по сравнению со вторым кварталом нынешнего года. В частности, для Санкт-Петербурга повышение составило 3,8 тыс. руб., для Сахалинской области — 3,6 тыс. руб., для Приморского края — 3,02 тыс. руб. и т.д. Только для Москвы норматив остался тем же, что и в марте-мае. В регионах с наиболее дешевым жильем нормативы или не изменились вовсе, или немного увеличились (на несколько сот рублей). Кроме того, здесь отмечается перемещение части субъектов внутри самого рейтинга. Например, Адыгея опустилась с первого на четвертое место, а Кабардино-Балкария — со второго места поднялась на первое. Напомним, что в соответствии с Положением о Минстрое России, утвержденном постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1038, данный показатель устанавливается ежеквартально и используется федеральными и региональными органами исполнительной власти для расчета размеров социальных выплат категориям граждан, которым они предоставляются на приобретение (строительство) жилья за счет средств федерального бюджета. Фото: www.omskrielt.com