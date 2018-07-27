Рынок акций Колумбии закрылся падением, COLCAP снизился на 0,08%

Investing.com — Фондовый рынок Колумбии завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов промышленности, общественных услуг и сельского хозяйства.

На момент закрытия на Колумбийской фондовой бирже COLCAP упал на 0,08%.

В лидерах роста среди компонентов индекса COLCAP по итогам сегодняшних торгов были акции Canacol Energy Ltd (CN:CNE), которые подорожали на 140,0 п. (1,50%), закрывшись на отметке в 9.500,0. Котировки Conconcret (CN:CIC) выросли на 8,0 п. (1,03%), завершив торги на уровне 788,0. Бумаги Pfgrupsura (CN:SIS_p) выросли в цене на 320,0 п. (0,91%), закрывшись на отметке 35.300,0.

Лидерами падения стали акции Cemex Latam Holdings SA (CN:CLH), цена которых упала на 280,0 п. (3,74%), завершив сессию на отметке 7.200,0. Акции Cementos Argos Pf (CN:CCB_p) поднялись на 150,0 п. (1,84%), закрывшись на уровне 8.000,0, а Grupoaval (CN:GAA) снизились в цене на 20,0 п. (1,67%) и завершили торги на отметке 1.180,0.

На Колумбийской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (11) превысило количество закрывшихся в минусе (10), а котировки 7 акций практически не изменились.

Котировки акций Cemex Latam Holdings SA (CN:CLH) упали до исторического минимума, упав на 3,74%, 280,0 п., и завершили торги на отметке 7.200,0.

Фьючерс на фьючерс на кофе США С с поставкой в сентябре прибавил 0,69%, или 0,75, достигнув отметки $110,22. Что касается других товаров, цены на фьючерс на какао США с поставкой в сентябре снизились на 4,00%, или 92,50, до $2.219,50. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,24%, или 3,00, до отметки $1.222,70 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/COP снизилась на 0,28% до 2.876,35, а котировки BRL/COP повысились на 0,17%, достигнув отметки 773,82.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,12% до 94,46.