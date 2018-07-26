20 горячих штук с AliExpress. Ремень для брюк от Xiaomi?Горячее лето — сезон отпусков и больших скидок на AliExpress. Мы нашли самые годные предложения, которые можно и себе оставить и на подарок присмотреть.
Предлагаем для разогрева перейти в наш Telegram, там уже ждут три самых горячих штуки.
Читай внимательно, можно выиграть крутые призы!
Кэшбэк сервис LetyShops позволяет всегда находить настоящие цены. С помощью расширения для браузера можно легко проверить динамику цен на конкретный товар и обезопасить себя таким образом от «липовых» скидок.
При этом можно получать кэшбэк с каждого товара из списка ниже. Например, приобрел штуку с AliExpress — вернул часть денег на карту или мобильный счет.
А в жаркую пору года еще проводится акция «Пикник электроники». Для вас собрали более 30 магазинов гаджетов со скидками до 25%, при этом еще и кэшбэк будет увеличен!
Покупая с двойной выгодой, можно выиграть призы. Среди участников акции разыграют:
Умные часы Xiaomi Amazfit Bip — 3 шт.
Экшн-камера Xiaomi Mijia 4K Action Camera — 3шт.
Портативная колонка JBL Charge 3 — 3шт.
Поучаствовать очень просто. Переходим на страницу акции, выбираем желаемый приз и покупаем любой товар в магазинах-партнерах LetyShops с кэшбеком.
Акция проходит с 23 по 29 июля. Успейте принять участие!
1. Хаб для MacBook Pro Есть несколько модификаций с разным набором портов и разъемов.
Цена: от 753 руб., купить с кэшбеком
2. Защитный кейс для iPad
Есть отделение для Apple Pencil, три цвета на выбор.
Цена: 1 102 руб., купить с кэшбеком
3. Ночник Луна
Завораживающий светильник, который будет радовать очень долго.
Цена: 634 руб., купить с кэшбеком
4. Диодный прожектор
Два модуля, один для подсветки, а другой с солнечными батареями для зарядки.
Цена: 1 157 руб., купить с кэшбеком
5. Модели строительной техники
Множество классных моделек в масштабе 1:60.
Цена: 741 руб., купить с кэшбеком
6. Автоматическая подсветка лестницы
Поможет не оступиться на ступеньках ночью.
Цена: от 529 руб., купить с кэшбеком
7. Оригинальный светильник
Украсит любой интерьер, может стать отличным ночником.
Цена: 878 руб., купить с кэшбеком
8. Городской рюкзак Xiaomi
Не боится влаги, есть много ярких расцветок.
Цена: 518 руб., купить с кэшбеком
9. Аппарат для чистки кожуры
Моментально очищает любые фрукты.
Цена: 767 руб., купить с кэшбеком
10. Модель пиратского корабля
Черная жемчужина из 1 151 детали. Конструктор полностью совместим с LEGO.
Цена: от 1 232 руб., купить с кэшбеком
11. Температурный датчик
Подскажет температуру воды в кране или душе.
Цена: 837 руб., купить с кэшбеком
12. Массажер для животных
Домашние питомцы будут в восторге.
Цена: от 46 руб., купить с кэшбеком
13. Диодный светильник
Удобная штука во время ремонта дома.
Цена: от 1 296 руб., купить с кэшбеком
14. Карманный фонарь
Яркий фонарь с возможностью подзаряжать гаджеты по USB.
Цена: 1 297 руб., купить с кэшбеком
15. Пальчиковые аккумуляторы
Емкость 1 250 мАч, в комплекте две или четыре батареи, заряжаются от USB.
Цена: от 726 руб., купить с кэшбеком
16. Магнитный держатель инструментов
Пригодится для наведения порядка в мастерской.
Цена: от 540 руб., купить с кэшбеком
17. Кожаный ремень Xiaomi
Ничего умного, обычный ремень для брюк.
Цена: от 1 487 руб., купить с кэшбеком
18. Вместительная термосумка
Есть три модификации: на 5, 7 или 8 литров.
Цена: от 713 руб., купить с кэшбеком
19. Набор сисадмина
Можно оставить себе или взять на подарок знакомому системному администратору.
Цена: 1 537 руб., купить с кэшбеком
20. Мешок для приготовления картошки
Несколько минут в микроволновке и все готово.
Цена: 96 руб., купить с кэшбеком
P. S. Не забывайте про расширение проверки реальных цен С его помощью можно проверить продавца на честность. Устанавливаем расширение, находим товар и видим, поднимал ли продавец цену перед тем, как устраивать распродажи и скидки.
P. S. Как искать недобросовестных продавцов на AliExpress
1. Устанавливаем расширение Letyshops и находим товар.
2. Если продавец не повышал цену, увидите такую пометку:
3. Если продавец поднял ценник перед распродажей, расширение это покажет:
Не дайте себя обмануть. Удачных покупок!