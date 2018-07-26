20 горячих штук с AliExpress. Ремень для брюк от Xiaomi?

20 горячих штук с AliExpress. Ремень для брюк от Xiaomi?Горячее лето — сезон отпусков и больших скидок на AliExpress. Мы нашли самые годные предложения, которые можно и себе оставить и на подарок присмотреть.

Предлагаем для разогрева перейти в наш Telegram, там уже ждут три самых горячих штуки.

Читай внимательно, можно выиграть крутые призы!

Кэшбэк сервис LetyShops позволяет всегда находить настоящие цены. С помощью расширения для браузера можно легко проверить динамику цен на конкретный товар и обезопасить себя таким образом от «липовых» скидок.

При этом можно получать кэшбэк с каждого товара из списка ниже. Например, приобрел штуку с AliExpress — вернул часть денег на карту или мобильный счет.

А в жаркую пору года еще проводится акция «Пикник электроники». Для вас собрали более 30 магазинов гаджетов со скидками до 25%, при этом еще и кэшбэк будет увеличен!

Покупая с двойной выгодой, можно выиграть призы. Среди участников акции разыграют:

Умные часы Xiaomi Amazfit Bip — 3 шт.

Экшн-камера Xiaomi Mijia 4K Action Camera — 3шт.

Портативная колонка JBL Charge 3 — 3шт.

Поучаствовать очень просто. Переходим на страницу акции, выбираем желаемый приз и покупаем любой товар в магазинах-партнерах LetyShops с кэшбеком.

Акция проходит с 23 по 29 июля. Успейте принять участие!

1. Хаб для MacBook Pro Есть несколько модификаций с разным набором портов и разъемов.

Цена: от 753 руб., купить с кэшбеком

2. Защитный кейс для iPad

Есть отделение для Apple Pencil, три цвета на выбор.

Цена: 1 102 руб., купить с кэшбеком

3. Ночник Луна

Завораживающий светильник, который будет радовать очень долго.

Цена: 634 руб., купить с кэшбеком

4. Диодный прожектор

Два модуля, один для подсветки, а другой с солнечными батареями для зарядки.

Цена: 1 157 руб., купить с кэшбеком

5. Модели строительной техники

Множество классных моделек в масштабе 1:60.

Цена: 741 руб., купить с кэшбеком

6. Автоматическая подсветка лестницы

Поможет не оступиться на ступеньках ночью.

Цена: от 529 руб., купить с кэшбеком

7. Оригинальный светильник

Украсит любой интерьер, может стать отличным ночником.

Цена: 878 руб., купить с кэшбеком

8. Городской рюкзак Xiaomi

Не боится влаги, есть много ярких расцветок.

Цена: 518 руб., купить с кэшбеком

9. Аппарат для чистки кожуры

Моментально очищает любые фрукты.

Цена: 767 руб., купить с кэшбеком

10. Модель пиратского корабля

Черная жемчужина из 1 151 детали. Конструктор полностью совместим с LEGO.

Цена: от 1 232 руб., купить с кэшбеком

11. Температурный датчик

Подскажет температуру воды в кране или душе.

Цена: 837 руб., купить с кэшбеком

12. Массажер для животных

Домашние питомцы будут в восторге.

Цена: от 46 руб., купить с кэшбеком

13. Диодный светильник

Удобная штука во время ремонта дома.

Цена: от 1 296 руб., купить с кэшбеком

14. Карманный фонарь

Яркий фонарь с возможностью подзаряжать гаджеты по USB.

Цена: 1 297 руб., купить с кэшбеком

15. Пальчиковые аккумуляторы

Емкость 1 250 мАч, в комплекте две или четыре батареи, заряжаются от USB.

Цена: от 726 руб., купить с кэшбеком

16. Магнитный держатель инструментов

Пригодится для наведения порядка в мастерской.

Цена: от 540 руб., купить с кэшбеком

17. Кожаный ремень Xiaomi

Ничего умного, обычный ремень для брюк.

Цена: от 1 487 руб., купить с кэшбеком

18. Вместительная термосумка

Есть три модификации: на 5, 7 или 8 литров.

Цена: от 713 руб., купить с кэшбеком

19. Набор сисадмина

Можно оставить себе или взять на подарок знакомому системному администратору.

Цена: 1 537 руб., купить с кэшбеком

20. Мешок для приготовления картошки

Несколько минут в микроволновке и все готово.

Цена: 96 руб., купить с кэшбеком

P. S. Не забывайте про расширение проверки реальных цен С его помощью можно проверить продавца на честность. Устанавливаем расширение, находим товар и видим, поднимал ли продавец цену перед тем, как устраивать распродажи и скидки.

P. S. Как искать недобросовестных продавцов на AliExpress

1. Устанавливаем расширение Letyshops и находим товар.

2. Если продавец не повышал цену, увидите такую пометку:

3. Если продавец поднял ценник перед распродажей, расширение это покажет:

Не дайте себя обмануть. Удачных покупок!