Насосали и разворовали

Киев — Львиная доля финансовой помощи, выделяемой Украине странами-донорами и международными организациями на реформы, уходит на содержание офисов организаций, раздутый штат и пустые отчеты. До «конечного потребителя» доходит не более 20% (!) всех средств.

На Украине таких получателей помощи называют «грантоедами» и «грантососами», и многие сегодняшние политики и журналисты только и живут за счет средств зарубежных доноров.

По данным журналистов издания «БизнесЦензор», основную часть средств освоили специально создаваемые структуры, которые близки украинским чиновникам из кабинета министров и Администрации президента Украины.

Сколько средств Украина «высасывает» из зарубежных партнеров?

Согласно данным Министерства экономического развития Украины, с 2014 года стране было предоставлено 1,75 миллиарда долларов международной донорской помощи, и эта сумма почти в четыре раза превышает объем средств, предоставленных за предыдущие десять лет (2003-2013 гг.).

По мнению экспертов, большая часть средств, выделяемых зарубежными правительствами, достается организациям на Украине.

Выходит, что иностранцы платят фактически собственным структурам, чтобы те консультировали украинские государственные органы с целью эффективного проведения реформ.

Журналисты также отмечают, что существует прямая связь украинских организаций — бенефициаров грантовой помощи с должностными лицами во властной верхушке.

В свою очередь, украинские чиновники тратят донорские средства не на практическую помощь, а на обустройство собственных офисов, жилья и назначают себе и своим протеже солидные оклады и премии.

По данным издания, на Украине можно выделить 13 реформ, которые финансируются зарубежными партнерами.

Больше всего средств было выделено:

на реформу децентрализации — 171 миллионов долларов,

на реформу Государственной пограничной службы — 169 миллионов долларов,

на реформу армии — 160 миллионов долларов,

на реформу полиции — 130 миллионов долларов.

Другие направления не стали приоритетом для зарубежных партнеров, но на их реализацию суммы выделялись также немалые.

Например, на судебную реформу (о провале которой стоит рассказать подробней) было выделено 56 миллионов долларов, на реформу образования — 36 миллионов долларов, на здравоохранение — 17 миллионов долларов.

Авторы статьи отмечают, что об этих реформах население Украины также малоинформировано и они не пользуются поддержкой у большинства граждан. Например, медицинскую реформу поддержали 29% респондентов, при этом 45% высказались «против», а «за» реформу образования высказалось лишь 28% населения.

Самые крупные «грантососы»

Журналисты также перечислили и ведомства, которым больше всего досталось зарубежных грантов. Среди «лидеров»: Министерство регионального строительства, Государственная пограничная служба, Министерство обороны Министерство внутренних дел . В общей сложности международные доноры выделили этим ведомствам 1,1 миллиарда долларов.

Есть у «грантополучателей» и конкретные имена. Например, Украинский фонд социальных инвестиций, который возглавляет бывший чиновник Государственной финансовой службы Андрей Лактионов получил грант в размере 14 млн евро для строительство жилья и инфраструктуры для внутренне перемещенных лиц из Крыма и Донбасса.

Однако, по мнению журналистов, самыми «интересными» являются гранты, бенефициаром которых выступает Администрация президента

Так, грант в размере 3,35 миллиона долларов, предоставленный на поддержку реформ в Украине, получил Фонд поддержки реформ в Украине, возглавляемый Юрием Шкилем. Кроме этого гранта, организация получила также финансирование и от ЕБРР в размере 1,5 миллиона долларов и 600 тысяч долларов на реализацию проекта «Консолидация экспортного потенциала и содействие доступу на внешний рынок малого и среднего бизнеса» и «Поддержка реформ финансового сектора в Украине» соответственно.

Журналисты нашли связь между общественной организацией «Фонд поддержки реформ» и заместителем главы Администрации президента Алексеем Филатовым . Фирма его гражданской жены Анны Бабич — «ЕКВО» (Aequo) является соучредителем фонда. Причем «ЕКВО» (Aequo) была создана всего спустя два дня после того, как Алексей Филатов был назначен на должность замглавы Администрации президента. До этого он и Анна Бабич были партнерами в юрфирме «Василь Кисиль и партнеры».

Обреченная реформа

Как мы уже говорили выше, одной из наиболее провальных реформ на Украине оказалась реформа судебной системы. Украинцы оценивают ее крайне низко.

По данным GFK Ukraine, ее поддерживает лишь 23% опрошенных. Хуже этой реформы респонденты воспринимают только приватизацию государственных предприятий (поддерживают 17% опрошенных).

46% считают, что ситуация с судопроизводством с 2014 года в стране только ухудшилась.

Также большинство опрошенных — 61% — считают, что на Украине не реализовано право на справедливый суд. И более 60% украинцев не верят в то, что украинские суды независимы от власти.