Площадь продаваемой коммерческой недвижимости в Москве снизилась в апреле-июне на 8% — до 2,8 млн кв. м

Общая площадь коммерческой недвижимости, предложенной в продажу в Москве в апреле-июне 2018 г., составила более 2,8 млн кв. м, что на 8% меньше результата за аналогичный период 2017 г. Об этом сообщили в пресс-службе компании RRG по результатам ежеквартального мониторинга.

«Во II квартале 2018 г. объем предложения снизился на 18% по количеству и на 22% по общей площади. За год, по сравнению cо II кварталом 2017 г., объем предложения уменьшился на 5% по количеству и 8% по общей площади. Всего во II квартале на продажу было выставлено 2 тыс. 73 объекта общей площадью 2 млн 826 тыс. кв. м. Средневзвешенная цена во II квартале 2018 г. выросла на 2% и составила 166 тыс. 734 руб. /кв. м», — говорится в сообщении.

Отмечается, что объем предложения по общей площади за год, по сравнению со II кварталом 2017 г., по торговой недвижимости вырос на 41%, по офисной — снизился на 9%, по производственно-складским — на 20%, а по помещениям свободного назначения — на 14%.