Кабмин утвердил правила определения понижающего коэффициента к цене альткотельной

Правительство утвердило правила определения и применения понижающего коэффициента к цене теплоэнергии по методу «альтернативной котельной», следует из постановления на официальном портале правовой информации.

Правила устанавливают порядок определения величины коэффициента к предельному уровню цены на теплоэнергию, поставляемую единой теплоснабжающей организацией.

Коэффициент рассчитывается, когда предельный уровень цен на тепло по новой модели рынка теплоэнергии превышает тариф на момент окончания переходного периода.

Закон о новой модели рынка тепла был подписан президентом Владимиром Путиным в июле 2017 года. Он предполагает отказ от государственного регулирования тарифов организаций, производящих и поставляющих теплоэнергию. Переход на новую модель рынка для регионов является добровольным.

По новой модели цена на тепло будет устанавливаться в рамках предельного уровня, который рассчитывается по методу «альтернативной котельной» (альткотельной). Метод позволяет определить стоимость гигакалории, при которой потребитель решил бы отказаться от центрального теплоснабжения и построить котельную самостоятельно.