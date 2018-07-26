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Кабмин утвердил правила определения понижающего коэффициента к цене альткотельной
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Кабмин утвердил правила определения понижающего коэффициента к цене альткотельной 

Парламентская газета 24 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Правительство утвердило правила определения и применения понижающего коэффициента к цене теплоэнергии по методу «альтернативной котельной», следует из постановления на официальном портале правовой информации.
Правила устанавливают порядок определения величины коэффициента к предельному уровню цены на теплоэнергию, поставляемую единой теплоснабжающей организацией.
Коэффициент рассчитывается, когда предельный уровень цен на тепло по новой модели рынка теплоэнергии превышает тариф на момент окончания переходного периода.
Закон о новой модели рынка тепла был подписан президентом Владимиром Путиным в июле 2017 года. Он предполагает отказ от государственного регулирования тарифов организаций, производящих и поставляющих теплоэнергию. Переход на новую модель рынка для регионов является добровольным.
По новой модели цена на тепло будет устанавливаться в рамках предельного уровня, который рассчитывается по методу «альтернативной котельной» (альткотельной). Метод позволяет определить стоимость гигакалории, при которой потребитель решил бы отказаться от центрального теплоснабжения и построить котельную самостоятельно.
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