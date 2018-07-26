Инвесторы бегут из России

Бегство иностранных инвесторов с рынка российского госдолга ускорилось. В мае нерезидентами была взята небольшая пауза, а вот в июне было сброшено облигаций федерального займа на 141 млрд рублей.

После опубликования отчётности по госдолгу стран, вкладывающихся в ценные бумаги США Россия снова вышла из основных держателей облигаций Штатов и больше не упоминается в докладе. Основной выход из бумаг производился ещё с апреля 2018 года и продолжается до сих пор. Такой подход был обусловлен справедливыми опасениями о судьбе ЗВР России в недрах финансовой системы Америки, а также перекладыванием активов от российских эмитентов из-за санкций и их последствий, отмечает аналитик центра «Митчелдин» Денис Друщляк.

В итоге, Россия почти полностью вывела государственные и корпоративные активы из прямой юрисдикции США. Китай Турция это сделали уже наполовину, а Германия снизила вложения примерно на 15%. Такой массовый отток средств из американского долга привёл к ожидаемому результату — ФРС США подняла ставки, из-за чего иностранные участники рынка снова ринулись на покупку трэжерис и стали замещать выведенные государствами активы.

Простыми словами, произошло следующее: вывод госдолга России и других стран привёл к тому, что ФРС подняла ставку, и тогда на рынок США побежал спекулятивный капитал из развивающихся стран, от нас вышли участники рынка, которые зарабатывают на спекуляциях, плюс небольшая часть из-за санкций апреля, но большинство из-за банальной доходности в Америке.

«Спекулятивный капитал наполняет рынок США, а Россия постепенно замещает свой более качественными активами и готовится к новым санкциям. Конечно, в моменте отток средств играет негативную роль, поскольку вымывает лишние доллары, но процесс не будет долгим из-за замещения активов, устойчивости экономики и рынка, а также небольшой ёмкости отечественных площадок для инвесторов», — констатирует Друщляк.

По словам руководителя аналитического департамента «Международного финансового центра» Романа Блинова, необходимо говорить о том, что в условиях достаточно нестабильной внешней рыночной конъюнктуры, инвесторы не просто выходят, а крайне активно уходят из ряда российских активов, они стремятся в более им понятные и более доходные рынки в их понимании.

«Это и акции американских корпораций, которые снова демонстрируют стабильную динамику, судя по корпоративной отчётности, и естественно есть более спекулятивные рынки, такие, как рынок акций Индии. И не стоит забывать о том, что как средства спекулятивных инвесторов ушли, так они и придут. Для них главное — доходность, и совершенно ясно одно — если им приспичит, то они так же быстро придут», — отметил он.

Между тем, основное расстройство в текущей ситуации в том, что несмотря на рапорты Минфина об успехах нашей экономики, инвесторы явно покидают наши активы, освобождая место новым из Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Кроме того, в ряде случаев происходит ребалансировка структуры вложений в российские активы, что не есть смертельное стечение обстоятельств — рынок движется и развивается циклично.

«Сегодня ушли — завтра, придут. Главный вопрос — кто и на какие сроки. После встречи Дональда Трампа и Владимира Путина ряд инвесторов просто ушёл по причине ожидаемого в их миропонимании прорыва и в поисках новых инвестиционных идей», — сказал Блинов.

Таким образом, будут доходности и идеи — и они снова вернутся.

Финансовый консультант TeleTrade Михаил Грачёв считает, что выход нерезидентов из российского госдолга можно оценивать по-разному, но факт в том, что действительно, за несколько месяцев с апреля по июнь объём вложения иностранцев в ОФЗ снизился до 28,2% с рекордных 34,5%.

«Называть это снижение распродажей и бегством, наверное, слишком громко, потому что в этот период происходил вывод спекулятивного капитала со всех развивающихся рынков. Российский рынок не стал исключением, но пострадал в меньшей степени», — сообщил эксперт.

Между тем доходность десятилетних ОФЗ остаётся в диапазоне 7,5-7,74%. Для сравнения, доходность десятилетних бумаг Турции — 17,06%, Бразилии — 10,87%.

Более важным фактором является возвращение интереса инвесторов на июльских аукционах, спрос на которых превышал предложение в два-три раза. Это поддерживает российский рубль и снижает доходность бумаг.

По большому счёту, замещение нерезидентов резидентами не есть плохо, так как иностранный капитал по большей части спекулятивный и готов уйти с рынка при малейшем «шухере», что мы и наблюдали в мае-июне этого года, резюмирует Грачёв.