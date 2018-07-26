Средняя зарплата в ПФО превысила 30 тысяч рублей

Средняя заработная плата по Приволжскому федеральному округу в период с января по июнь 2018 года составила 30545 рублей. От среднего уровня оплаты труда по России это — 72,9%. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года средняя зарплата выросла на 9,8%. Об этом сообщает Нижегородстат 26 июля.

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По уровню среднемесячной заработной платы ПФО опередил Южный и Северо-Кавказский федеральные округа. Лидирующую позицию занял Центральный федеральный округ. Средняя зарплата там составила 52513,5 рубля.

Аутсайдером среди областей стала Мордовия : там показатель оплаты труда составил 25313,1 рубля.

Средняя зарплата по Нижегородской области за май 2018 года — 33395,3 рубля. Показатель вырос в сравнении с предыдущим месяцем на 1,3%, и на 6,3% в сравнении с маем 2017 года.

Ранее мы сообщали о том, что бюджет области увеличили ради повышения зарплат нижегородцев.

Фото: vashbiznesplan.ru