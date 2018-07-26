Куда пойти учиться: образовательные программы в августе 2018 года

Продукт и маркетинг

Категорийный менеджмент. Программа интенсива направлена на формирование структурных знаний по управлению ассортиментом и его оптимизации в зависимости от экономической конъюнктуры. Занятия пройдут со 2 по 5 августа. Стоимость обучения: 27 500 рублей.

Игры маркетинга. Два дня интенсивных «Игр маркетинга» ориентированы на глубокое понимание законов маркетинга через поведенческую психологию. Занятия пройдут 4 и 5 августа. Стоимость обучения: 14 800 рублей. Занятия пройдут в Нижнем Новгороде.

Бренд работодателя. Маркетинг в области HR. Курс знакомит с универсальным алгоритмом построения бренда и его активизации через призму бизнес-задач, стоящих перед сотрудниками, создающими корпоративную культуру и бренд компании. Занятия пройдут 7 и 8 августа. Стоимость обучения: 16 500 рублей.

Современные методы прямого маркетинга. Слушатели курса освоят такие понятия, как сегментация целевой аудитории и ее использование в создании таргетированных туннелей продаж, омнимаркетинг и отслеживание customer journey, анализ показателей и прогноз прибыльности воронки продаж. Занятия пройдут 11 и 12 августа. Стоимость обучения: 16 500 рублей.

SMM. Продвижение. Уровень 1. Этот курс — подробная инструкция того, как использовать продвижение в таких соц. сетях, как ВКонтакте, Одноклассники и Facebook. Занятия начнутся 13 августа и продлятся один месяц. Стоимость обучения: 11 370 рублей.

Concepting: как прокачать свой мозг не выходя из дома. Курс подойдет тем, кто хочет обучиться новым креативным техникам и попасть в ведущие агентства страны, тем, кто уперся в свой идейный потолок и нуждается в перезагрузке. всем, кто хочет научиться создавать идеи, способные влиять на людей и культуру в целом. Занятия пройдут с 18 августа по 9 декабря. Стоимость обучения: 52 000 рублей.

Визуальные коммуникации. Креативный практикум с Дмитрием Черногаевым. Курс предполагает обзор широкого диапазона концептуальных подходов к созданию эффективной визуальной коммуникации. Занятия пройдут с 20 по 29 августа. Стоимость обучения: 55 000 рублей.

Аналитика для руководителей. Слушатели курса научатся исследовать рынок и выявлять рынок, сегментировать клиентскую базу, правильно ставить задачи команде и многому другому. Занятия пройдут с 23 августа по 7 октября. Стоимость обучения: 80 000 рублей.

Мобильный маркетинг. Слушатели курса научатся выводить приложения в топ App Store и Google Play, выстраивать аналитику, находить оптимальные способы монетизации приложений, настраивать рекламные кампании, работать с блогерами и многому другому. Занятия начнутся 29 августа и продлятся 2 месяца. Стоимость обучения: 16 900 рублей.

Технические курсы и дизайн

HTML5 и CSS3. Современные средства Web-разработки. Слушатели курс научатся применять HTML5, использовать новшества CSS3, верстать сайты и многому другому. Занятия начнутся 8 августа и продлятся 1 месяц. Стоимость обучения: 12 370 рублей.

Android-разработчик. Слушатели курса научатся разрабатывать приложения под Android, работать с базами данных, облачными сервисами и тому подобному. Занятия начинаются каждые 2 недели и длятся 9 месяцев. Стоимость обучения: 27 000 рублей.

Безопасность в сети. Слушатели курса познакомятся с ключевыми сетевыми протоколами, способами перехвата сетевого трафика, методами защиты от сетевых атак и многому другому. Занятия начнутся 6 августа и продлятся 1 месяц. Стоимость обучения: 9 970 рублей.

Компьютерное зрение. В курсе будут подробно разобраны решения основных задач компьютерного зрения: классификация изображений, распознавание и детекция объектов и сегментация изображений. Занятия пройдут с 8 по 27 августа. Стоимость обучения: 36 000 рублей.

Java Junior программист (Web Developer). Слушатели курса научатся писать код на Java, самостоятельно разрабатывать программы с использованием базы данных SQL и HTTP сервера. Занятия начнутся 7 августа и продлятся 6 месяцев. Стоимость обучения: 51 150 рублей.

Data Scientist. Слушатели курса познакомятся с машинным обучением, нейронными сетями и глубоким обучением. Занятия начнутся 23 августа и продлятся 5 месяцев. Стоимость обучения: 50 000 рублей.

Разработчик Java. Курс об особенностях языка и платформы Java, стандартной библиотеке, о проектировании и тестировании, о том, как работать с базами, файлами, веб-фронтендом и другими приложениями. Занятия начнутся 31 августа и продлятся 6 месяцев. Стоимость обучения: 60 000 рублей.

Другое

Руководитель образовательных проектов. Слушатели курса научатся создавать образовательные продукты, работать со студентами, привлекать сильных преподавателей, продавать свой продукт. Занятия пройдут с 20 августа до 12 октября. Стоимость обучения: 65 000 рублей.

Лаборатория лекторов. Слушатели курса научатся проектировать занятия и структурировать знания так, что информация точно задержится в головах студентов. Занятия пройдут с 14 по 25 августа. Стоимость обучения: 23 000 рублей.

Очный мастер-класс по HR-копирайтингу: как создать правильное описание вакансий. Слушатели курса научатся описывать вакансии сами, без копирайтера. Занятия пройдут 16 и 17 августа. Стоимость обучения: 9 900 рублей.

Управление рекрутментом: очная программа для руководителей. Слушатели курса научатся использовать современные инструменты в рекрутменте для повышения эффективности работы. Занятия пройдут с 24 августа по 21 сентября. Стоимость обучения: 29 900 рублей.

Управление финансами: бизнес-модели, метрики, аналитика и финансовый учет. Слушатели курса научатся выделять целевые группы и конкурентов, строить бизнес-модель продуктов. Занятия пройдут с 31 августа по 25 октября. Стоимость обучения: 21 900 рублей.