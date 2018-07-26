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В Дубае раскрыли кражу бриллианта стоимостью 20 миллионов долларов
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В Дубае раскрыли кражу бриллианта стоимостью 20 миллионов долларов 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
ДУБАЙ, 26 июл — РИА Новости. Полиция Дубая раскрыла кражу редкого голубого бриллианта весом 9,33 карата, стоимость которого оценивается в 20 миллионов долларов, сообщает в понедельник эмиратское издание Gulf News.
Согласно агентству, кража состоялась 25 мая, ее совершил работник компании, занимающейся транспортировкой и хранением ценностей в Дубае. Он сумел обойти многоуровневую систему охраны и отправить бриллиант себе на родину в Шри-Ланку с одним из родственников, спрятав драгоценный камень в коробку с обувью.
После совершения кражи преступник скрывался в другом эмирате ОАЭ, где был арестован полицией. Полицейские сумели вычислить преступника, проанализировав 8620 часов видеозаписей и допросив 120 человек.
Украденный бриллиант был возвращен в ОАЭ. Это самая крупная операция в истории полиции Дубая с точки зрения стоимости конфискованного имущества, отмечает издание.
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