Новый закон о долевом строительстве убьет малый бизнес

Новый закон о долевом строительстве убьет малый бизнесВ первую очередь, аналитик отметил, что правительство подготовило существенные изменения, которые могут полностью скорректировать рынок недвижимости. А это означает, что цены на недвижимость могут взлететь. Причем делать они будут это постепенно на протяжении двух лет.

Рост цен на недвижимость спровоцирует рост себестоимости строительства. Однако это еще не точно, считает Тимур Нигматуллин . Есть множество факторов, которые могут не дать недвижимости расти.

При планировании поведения рынка недвижимости на долгосрочный период, складывается тенденция ухода мелких игроков. Это означает, что в долгосрочной перспективе на рынке останется 20-30 девелоперов гигантов, которые не будут давать возможность развернутся новым игрокам. Новый законопроект, при самых лучших прогнозах сократит количество девелоперов на 40%. Впоследствии, мелкие компании будут вынуждены либо вовсе уйти с рынка, либо объединится с другим крупным девелопером.