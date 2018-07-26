Ещё
Daimler оценил расходы на новую структуру управления в несколько сот млн евро
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Daimler оценил расходы на новую структуру управления в несколько сот млн евро 

Rambler News Service 1 час назад
Члены правления и наблюдательного совета Daimler AG одобрили новую структуру управления группой, которая будет состоять из самостоятельных подразделений Mercedes-Benz AG, Daimler Truck AG и Daimler Mobility, сообщил автопроизводитель.
Новая структура позволит предполагает реструктуризацию более 700 дочерних компаний в более чем 60 странах. Группа оценила расходы на реорганизацию в несколько сот млн евро.
«Единовременные затраты на изменения в корпоративной структуре до 2020 года, как ожидается, будут в высоком трехзначном диапазоне млн евро, включая налоговые сборы, возникающие в результате реорганизации, требуемой в соответствии с корпоративным правом», — говорится в сообщении.
Изменения могут вступить в силу с 2020 года после одобрения акционерами на годовом собрании 22 мая 2019 года.
Группа Daimler сообщила о реорганизации после публикации финансовых результатов за второй квартал 2018 года. Прибыль упала на 30%, до 2,64 млрд евро после снижения цены на новые автомобили Mercedes-Benz в Китае для компенсации пошлин из торговых войн США и Китая. Выручка снизилась на 1%, до 40,8 млрд евро.
Rambler News Service: последние новости
«Аэрофлот» может отказаться от повышения цен на авиабилеты в случае снижения цен на авиакеросин Fortum получила во II квартале €216 млн чистой прибыли против убытка годом ранее «Алроса» снизила добычу алмазов во II квартале на 18%, продажи – на 32%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Депутаты сорвали заседание во главе с Поклонской260
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие61
Все визовые центры в РФ оказались под угрозой закрытия146
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР163
ФСБ нагрянула к самопровозглашенному президенту СССР75
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение