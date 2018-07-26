Daimler оценил расходы на новую структуру управления в несколько сот млн евро

Члены правления и наблюдательного совета Daimler AG одобрили новую структуру управления группой, которая будет состоять из самостоятельных подразделений Mercedes-Benz AG, Daimler Truck AG и Daimler Mobility, сообщил автопроизводитель.

Новая структура позволит предполагает реструктуризацию более 700 дочерних компаний в более чем 60 странах. Группа оценила расходы на реорганизацию в несколько сот млн евро.

«Единовременные затраты на изменения в корпоративной структуре до 2020 года, как ожидается, будут в высоком трехзначном диапазоне млн евро, включая налоговые сборы, возникающие в результате реорганизации, требуемой в соответствии с корпоративным правом», — говорится в сообщении.

Изменения могут вступить в силу с 2020 года после одобрения акционерами на годовом собрании 22 мая 2019 года.