Daimler оценил расходы на новую структуру управления в несколько сот млн евро 

Члены правления и наблюдательного совета Daimler AG одобрили новую структуру управления группой, которая будет состоять из самостоятельных подразделений Mercedes-Benz AG, Daimler Truck AG и Daimler Mobility, сообщил автопроизводитель.
Новая структура позволит предполагает реструктуризацию более 700 дочерних компаний в более чем 60 странах. Группа оценила расходы на реорганизацию в несколько сот млн евро.
«Единовременные затраты на изменения в корпоративной структуре до 2020 года, как ожидается, будут в высоком трехзначном диапазоне млн евро, включая налоговые сборы, возникающие в результате реорганизации, требуемой в соответствии с корпоративным правом», — говорится в сообщении.
Изменения могут вступить в силу с 2020 года после одобрения акционерами на годовом собрании 22 мая 2019 года.
Группа Daimler сообщила о реорганизации после публикации финансовых результатов за второй квартал 2018 года. Прибыль упала на 30%, до 2,64 млрд евро после снижения цены на новые автомобили Mercedes-Benz в Китае для компенсации пошлин из торговых войн США и Китая. Выручка снизилась на 1%, до 40,8 млрд евро.