Китайская полиция раскрыла онлайн пирамидальную схему, в которой фигурировали 1,5 млрд ам. долл. 

ИА Синьхуа: последние новости

Саудовская Аравия заявила о нападении боевиков-хоуситов на нефтяной танкер

В Грузии снижается долларизация кредитов и вкладов населения - президент Национального банка

В первой половине 2018 года потребление золота в Китае выросло на 0,31 проц. до 541,22 тонны