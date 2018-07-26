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Китайская полиция раскрыла онлайн пирамидальную схему, в которой фигурировали 1,5 млрд ам. долл.
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Китайская полиция раскрыла онлайн пирамидальную схему, в которой фигурировали 1,5 млрд ам. долл. 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Чэнду, 26 июля /Синьхуа/ — Китайская полиция раскрыла онлайн пирамидальную схему, в которой фигурировали средства в размере 10,2 млрд юаней /1,5 млрд ам. долл. / и 220 тыс. инвесторов, об этом сообщили местные власти в среду.
Полиция города Мэйшань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ задержала 82 подозреваемых, в том числе 52 главных организатора, которые были переданы прокурорам. Как стало известно, подозреваемые организовали сотни подставных фирм и 28 ложных производственных цепочек в сфере строительных материалов, сельского хозяйства, добычи ископаемых и СМИ, привлекая инвесторов и обещая им высокие выплаты.
Под видом государственной платформы, являющейся частью шеринговой экономики, подозреваемые обманули 220 тыс. человек по всему Китаю, включая Сянган и Тайвань. Кроме того, были вовлечены и иностранные инвесторы из стран Юго-Восточной Азии.
Расследование дела продолжается. -0-
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