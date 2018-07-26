Курс биткоина удерживается выше $8000, другие криптовалюты подорожали

Investing.com — В четверг курс биткоина незначительно вырос, удерживаясь выше $8000 третью сессию подряд.

К 15:48 МСК биткоин подорожал на 0,31% и торговался на позиции $8217,40 на бирже Bitfinex по сравнению с максимумом сессии $8217,40.

Курс биткоина во вторник превысил уровень $8000 после сообщений о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрит запуск биткоин-ETF. В результате розничные инвесторы смогут покупать и продавать биткоины не непосредственно, а через финансовый инструмент.

В последние месяцы курс биткоина оставался под давлением, снизившись приблизительно на 70% по сравнению с историческим максимумом около $20000, который был зафиксирован в декабре.

В целом капитализация криптовалют на рынке осталась стабильной. На момент написания статьи общая капитализация рынка криптовалют составляет $300 млрд, по сравнению с пиковым значением $304 млрд в среду.

Вторая по величине капитализации криптовалюта Ethereum на бирже Bitfinex подорожала на 1,37% до $476,5. Третья по капитализации цифровая валюта Ripple подорожала на 1,23% и торговалась на позиции $0,46157. На момент написания статьи курс Litecoin вырос на 0,92% до $86,988.

Председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами США сообщил Конгрессу, что вверенное ему учреждение будет осуществлять более пристальный мониторинг рынка криптовалют.

«Возникающие финансовые технологии открывают новую главу экономической истории. Они влияют на торговлю, рынки и в целом на ситуацию в секторе финансовых услуг, оказывая долгосрочное влияние на накопление капитала и изменение рисков», — заявил Кристофер Джанкарло в среду.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) регулирует торговлю на рынках опционов и фьючерсных сделок. Рост популярности виртуальных валют привел к тому, что регуляторы всего мира пытаются отнести их к категории ценных бумаг, товаров или валют.