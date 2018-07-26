Калмыкия может вернуться к практике отзыва лицензий на недропользование

Будут ли в Сарпинском районе республики Калмыкия добывать нефть властям неизвестно. Это пояснил глава региона на пресс-конференции. В районе, пояснил Орлов, добывают газ, а вот ситуация с нефтью пока не понятна.

«Залежи есть, но конкретные перспективы известны только специалистам», — сообщил Орлов

Право на разработку в имеет АО «Калмыцкая нефтегазовая компания». Пока все проекты в состоянии консервации. Алексей Орлов подчеркнул, что если будут подтверждены оценки, что месторождения перспективные, то «будет ставиться вопрос или воплощать это, либо изымать лицензию».

Глава Калмыкии напомнил, что в 2012 году власти именно так и поступили, вдвое — с 16 до 8 — сократив число компаний, имеющих лицензии.