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Калмыкия может вернуться к практике отзыва лицензий на недропользование
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Калмыкия может вернуться к практике отзыва лицензий на недропользование 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Будут ли в Сарпинском районе республики Калмыкия добывать нефть властям неизвестно. Это пояснил глава региона на пресс-конференции. В районе, пояснил Орлов, добывают газ, а вот ситуация с нефтью пока не понятна.
«Залежи есть, но конкретные перспективы известны только специалистам», — сообщил Орлов.
Право на разработку в имеет АО «Калмыцкая нефтегазовая компания». Пока все проекты в состоянии консервации. Алексей Орлов подчеркнул, что если будут подтверждены оценки, что месторождения перспективные, то «будет ставиться вопрос или воплощать это, либо изымать лицензию».
Глава Калмыкии напомнил, что в 2012 году власти именно так и поступили, вдвое — с 16 до 8 — сократив число компаний, имеющих лицензии.
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