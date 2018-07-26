У Батьки слаще

Справка: Паритет покупательной способности — экономический термин, обозначающий соотношение двух валют, исходя из цен на аналогичные товары в двух странах. Предположим, что некий стандартный набор товаров в России стоит 500 рублей, а в США — 25 долларов. Тогда, исходя из ППС, справедливым курсом является соотношение: 500 разделить на 25 — итого 20 рублей за доллар. ( www.banki.ru

Наталья Радько уехала вместе с мужем в Минск в 2011 году. Супруг Натальи возглавил филиал крупной международной компании. Связи с родиной они не теряют, периодически возвращаются обратно и оставаться в соседней стране на ПМЖ пока не планируют. Не планируют и менять гражданство, хотя, заметила Наталья, вид на жительство получить уже могут.

Наталья рассказала, что на поход в Новосибирске за базовым набором продуктов (хлеб, молоко, сыр, колбаса и пр.) она тратила сумму эквивалентную примерно 15–20 долларам США (когда курс был 30 рублей РФ за 1 доллар). Такую же сумму в Беларуси она, как утверждает, стала тратить только сейчас — после местного финансового кризиса и деноминации 2016 года. Два года назад прошла денежная реформа: 10 000 старых белорусских рублей меняли на 1 новый белорусский рубль, что привело к росту цен на некоторые товары.

« [Раньше] повседневные траты здесь по сравнению с Новосибирском были раз в 5–6 меньше. С тех пор Минск стал всё больше похож на Европу, цены ожидаемо выросли, но всё ещё примерно на уровне Новосибирска 2011 года. Но есть один существенный фактор: из Новосибирска не поедешь в Польшу или Вильнюс , чтобы оптом закупиться более дешёвыми товарами типа бытовой химии, одежды, кое-каких продуктов питания. Это было здесь и в 90-е обычной практикой, и сейчас многие так же поступают», — заметила Наталья.

Радько озвучила цены на некоторые товары в новых белорусских рублях (1 белорусский рубль равен 30 российским рублям) и заметила, что на некоторые товары цены всё же ниже, чем в Новосибирске.

Качественная колбаса в Минске стоит 10–12 новых белорусских рублей за 1 кг, баранина — 7, свинина, курица — от 6, говядина — от 12, сыр — от 10, яйца — от 1 до 3 белорусских рублей за десяток, молоко — 1–2 за литр. Хорошие огурцы на рынке — 2 рубля, в магазине — дороже и хуже. Гранатовый сок за литр — 8 новых белорусских рублей.

«В России многие привыкли считать молочные продукты из Беларуси самыми вкусными. Я бы сказала: ничего особенного [в них нет].

Большая часть молока — нормализованное, как и в Новосибирске. Но вот найти сметану из цельных сливок — задача непосильная, правда, цена её 1–2 рубля за 0,5 кг в зависимости от жирности. Но тут надо заметить, что Минск — столичный город, и это влияет на цены не в лучшую сторону», — рассуждает Наталья Радько.

То, что Минск — город недешёвый, отмечает и бывший новосибирец бизнес-консультант Вячеслав, переехавший в Беларусь работать по контракту. Мужчина заметил, что в плане ежемесячных расходов он тратит на себя, особенно на спорт и персонального тренера, достаточно много, чем отличается от обычного человека. Однако он наравне с остальными пользуется одними и теми же услугами и может рассуждать о разнице цен.

«Что дешевле, чем в России, так это госмедицина и ряд госсервисов, например общественный транспорт.

Проезд на метро стоит 65 [белорусских] копеек, на автобусе — 60 копеек. Автомобилизация страны высокая, может, выше, чем в России. Дизель стоит 1,37 рубля за 1 л, 98-й — 1,48 [белорусских рубля]», — рассказывает Вячеслав и при этом замечает, что многие цены невысокие оттого, что их жёстко контролирует государство.

«Власть тут во много что лезет. Например, банка импортного пива стоит 6 [белорусских рублей], а местное пиво — 2,6–3 рубля за литр. Но его можно пить только в финансовый кризис. Власть просто принуждает использовать пивоваров местный солод. Интернет тут также плохой. 4G есть только у МТС . Но сотовая связь сама по себе дешёвая. Из провайдеров — Life, «Велком» (австрийцы) и МТС», — сообщил Вячеслав.

Вячеслав рассказал также о высоком проценте чёрного денежного оборота на рынке этой страны. «Многие вещи делаются и покупаются вчёрную: оплачиваются наличными долларами. Автосервисы многие работают через оплату в долларах. Процент „чернухи“ выше, чем в России, но постепенно падает», — заметил бизнесмен и добавил, что малый бизнес, с одной стороны, здесь в более выгодных условиях: действует так называемая упрощёнка — 3% без учёта НДС или 5% с включённым НДС Но работать сюда, по утверждению бизнес-консультанта, едут в основном в IT-сферу.

Ведь чтобы привлечь иностранного работника, надо получить разрешение на работу и проживание, а также документально доказать, что на это место нельзя взять белоруса.

И Наталья, и Вячеслав оба убеждены: никакого экономического чуда в Беларуси нет. «Думаю, это не Беларусь резко ускорила темпы экономического роста, это Россия, увы, всё сильнее тормозит. Ведь если говорить о зарплатах и их соотношениях, то те, кто работал в представительствах иностранных торговых компаний и получал деньги через Москву , стали получать зарплату в валютном выражении даже не в вдвое, а вчетверо меньше», — заметила Радько.

«Это ложь или ошибка в методологии подсчёта или в исходных данных. Республика Беларусь беднее [России]», — вторит ей Вячеслав.

В целом с этим согласен и ведущий научный сотрудник Института экономики Юрий Воронов. По мнению новосибирского экономиста, его московские коллеги из ВШЭ изначально вели подсчёты неправильно.

«Это — экономическое чудо Высшей школы экономики. У Беларуси и России разные потребительские корзины: их сопоставлять невозможно. Например, в российской корзине из 18 продовольственных позиций шесть — фрукты и овощи. А в Беларуси эта доля меньше, набор овощей другой. Также совершенно очевидно, когда цены на коммунальные услуги, электроэнергию и т. д. регулируются, [как в Беларуси], то затраты в потребительской корзине будут меньше, следовательно, реальная заработная плата будет больше. И ещё: если у тебя в стране разница [в доходах] между верхними 10% [населения] и нижними 10% в десятки раз, то это означает, что середины нет, там провал. А в другой стране (Беларуси. — И. К.) разница в 4–4,5 раза. И как тут можно сопоставлять?» — недоумённо заметил экономист Воронов и вспомнил шутку про то, как один ест курицу, а второй ничего не ест, но вместе они едят по полкурицы. Подобные работы Юрий Воронов назвал симулякрами, которые создаются лишь для того, чтобы имитировать научную деятельность.

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