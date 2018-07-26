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Доля убыточных организаций в РФ в январе-мае выросла до 32,8%
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Доля убыточных организаций в РФ в январе-мае выросла до 32,8% 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Доля убыточных организаций в РФ в январе-мае выросла на 0,7 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 32,8%, сообщил в четверг Росстат.
По оперативным данным ведомства, в январе-мае 2018 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в действующих ценах составил 4,886 триллиона рублей (32,8 тысячи организаций получили прибыль в размере 6,108 триллиона рублей, 16 тысяч организаций имели убыток на сумму 1,222 триллиона рублей).
Доля убыточных предприятий в сфере добычи полезных ископаемых в январе-мае выросла до 38,8% с 35,2% в аналогичном периоде прошлого года. Среди обрабатывающих производств убытки получили 31% организаций, в прошлом году за аналогичный период убыточными были 30,2%. В строительстве убыточными оказались 33,3% компаний против 32,1% за аналогичный период прошлого года.
В сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов в январе-мае понесли убытки 25,4% компаний против 24,8% годом ранее. В сельском и лесном хозяйствах, охоте, рыболовстве и рыбоводстве доля убыточных предприятий по итогам пяти месяцев составила 23% (за январь-май 2017 года — 17,9%). Среди организаций, занимающихся операциями с недвижимым имуществом убыточными были 35,6% компаний против 32% за пять месяцев прошлого года.
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