С девятой попытки на челябинское ПО «Книга» нашелся покупатель

Фонд имущества Челябинской области в соответствии с программой приватизации на 2018-2020 годы продал сегодня находившийся в региональной собственности 100% пакет акций АО «Челябинское полиграфическое объединение „Книга“, — передает корреспондент „АиФ-Челябинск“ со ссылкой на региональное министерство имущества и природных ресурсов.

С 2016 года Челябинский областной фонд имущества восемь раз объявлял аукционы по продаже этого актива, но покупателей не находилось. На девятый раз вместо аукциона были объявлены торги в форме публичного предложения и о желании приобрести „Книгу“ заявили сразу пять участников. Лишь четыре компании участвовали в торгах на понижение. При начальной цене продажи в 79 миллионов 393 тысячи рублей и минимальной в 39,7 миллиона рублей лот приобрело челябинское ЗАО „Типография „Автограф“ за 63 миллиона 514 тысяч 644 рубля. Сейчас покупатель является арендатором площадей полиграфического объединения „Книга“. Деньги от продажи актива должны поступить в областной бюджет в течении пяти дней.