Индийский BSE Sensex продолжает брать новые вершины 

Москва, 26 июля — «Вести. Экономика». В четверг ключевые фондовые индексы Индии продемонстрировали положительную динамику. Фаворитами сессии стали акции региональных банков, укрепившие свои позиции на фоне новостей о том, что еще больше контролируемых государством представителей отрасли подписали соглашение о применении схемы для решения вопроса с «плохими» долгами.
Напомним, что правительство предложило создать компанию по управлению активами (AMC), которая будет принимать меры для снижения уровня проблемных кредитов у банков, и по данным на понедельник, уже 20 представителей отрасли подписали свое согласие на участие в данной программе. Кроме того, положительно отразился на ходе торгов и благоприятный внешний фон: в Азии торги завершились в «зеленой» зоне на фоне новостей о том, что президент США Дональд Трамп и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер договорились о совместной работе над вопросом обоюдного снижения тарифов. По итогам торгов индекс Nifty 50 подрос на 0,32% до 11167,30 пункта, тем временем, BSE Sensex увеличился на 0,34% и закрылся на историческом максимуме в 36984,64 пункта. К 13:51 МСК валютная пара USD/INR демонстрирует повышение на 0,09% и торгуется на отметке в 68,655, а пара EUR/INR снижается на 0,19% до 80,4530. Доходность десятилетних государственных облигаций Индии демонстрирует уменьшение и находится на отметке 7,757%. Как уже говорилось выше, большим спросом пользовались бумаги региональных банков. В частности, котировки State Bank of India, ICICI Bank и HDFC подтянулись на 5,8%, 4,0% и 1,0% соответственно. При этом рыночная капитализация производителя цемента Ambuja Cement увеличилась на 7,2% благодаря успешной квартальной отчетности, согласно которой чистая прибыль показала повышение на 27% г/г. Между тем оператор сотовой связи Bharti Airtel, который представит финансовые результаты уже после закрытия торгов, добавил в свой актив 1,5%. Тем временем среди крупных компаний, которым не удалось закрыться в плюсе, оказалась инжиниринговая фирма Larsen & Toubro, бумаги которой подешевели на 1,1%. Калмыкова Анна, аналитик ГК «ФИНАМ»