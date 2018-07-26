За полгода из Рязанской области в бюджет РФ ушло 26 млрд 495 млн рублей

По информации регионального УФНС по итогам первого полугодия 2018 года в бюджетную систему РФ из Рязанской области поступило 26 млрд 495 млн рублей налоговых платежей или 107% к аналогичному периоду прошлого года. Такие цифры озвучили 26 июля на расширенном заседании коллегии Управления ФНС России по Рязанской области.

За шесть месяцев текущего года по результатам контрольных мероприятий в бюджеты всех уровней дополнительно поступили 438 млн рублей, что на 20,7% больше, чем в первом полугодии 2017 года. Совокупная задолженность по налоговым платежам по состоянию на 1 июля 2018 года рязанскими налогоплательщиками уменьшилась относительно начала года на 1 млрд 560 млн рублей или на 14,1%.