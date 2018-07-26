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В первой половине 2018 г. в Китае создано 7,52 млн новых рабочих мест
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В первой половине 2018 г. в Китае создано 7,52 млн новых рабочих мест 

ИА Синьхуа 38 минут назад
Пекин, 26 июля /Синьхуа/ — В первой половине 2018 года в Китае было создано 7,52 млн новых рабочих мест, что на 170 тыс. человек больше прошлогоднего показателя в аналогичный период. Об этом сообщили на днях в Министерстве трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР.
Данные показывают, что по состоянию на конец июня этого года, уровень зарегистрированной безработицы в городах и поселках страны составил 3,83 процента, снизившись на 0,12 процентного пункта по сравнению с тем же периодом прошлого года.
"В первом полугодии ситуация с занятостью в Китае в общем была стабильной, при стабильности были сделаны новые сдвиги", — заявил представитель названного министерства Лу Айхун.
По его словам, увеличение занятости и повышение ее качества можно объяснить умеренно высокими темпами роста китайской экономики, оптимизацией и модернизацией экономической структуры, а также увеличением количества субъектов рынка на фоне непрерывного улучшения деловой среды. -0-
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