Ещё
Туроператоры не прогнозируют увеличения стоимости турпакета на фоне роста цен на топливо
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Туроператоры не прогнозируют увеличения стоимости турпакета на фоне роста цен на топливо 

ТАСС 47 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Рост цен на топливо и повышение некоторыми авиакомпаниями размера топливного сбора как на внутренних, так и на международных рейсах не приведет к увеличению стоимости турпакетов. Такое мнение высказали ТАСС участники рынка.
"По имеющейся информации, увеличение стоимости топливных сборов на рейсах основных авиаперевозчиков Anex Tour не ожидается. Таким образом, повышение стоимости турпродукта в связи с этим не планируется. Если говорить об отрасли в целом, то при существенном увеличении стоимости на топливо это может поднять себестоимость туров", — заявили ТАСС в пресс-службе туроператора Anex Tour.
Однако, по словам представителей пресс-службы, ввиду того, что туроператор действует как поставщик, а каждый тур состоит из набора услуг, изменение в цене одной не будет иметь решающее значение. Данный фактор скорее может повлиять на сегмент самостоятельных путешественников, которые покупают составляющие тура отдельно (перелет, проживание, страховку и т.д.), отметили в Anex Tour.
По мнению ведущего менеджера по связям с общественностью туроператора TUI Татьяны Коршуновой, пока только авиакомпания «Аэрофлот» объявила о повышении с 26 июля топливного сбор на 200-400 рублей и только на внутренних рейсах.
"Информации от других как регулярных, так и чартерных перевозчиков о планируемом повышении не поступало, поэтому о повышении стоимости пакетных туров речь не идет", — сказала ТАСС представитель TUI.
Ранее в Ростуризме сообщили ТАСС, что рост цен на топливо может увеличить стоимость перелета в турпакете на 5%.
О росте цен на топливо
Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, направленное «Аэрофлотом» турагентам, написала, что крупнейший российский авиаперевозчик с 26 июля увеличивает топливный сбор для билетов на внутренние авиарейсы всех компаний, входящих в группу, кроме «Победы». Из письма следует, что повышение топливного сбора для экономкласса и «комфорта» составит 200 рублей, для бизнес-класса — 400 рублей. Повышение топливного сбора может затронуть все бронирования, оплаченные с 26 июля и позже.
При этом, по данным источника ТАСС, близкого к авиакомпании, «Аэрофлот» откажется от увеличения топливного сбора, если нефтяные компании снизят цены на авиакеросин до уровня декабря 2017 года.
Однако, как отметил советник по транспорту главы Ростуризма Дмитрий Горин, не только «Аэрофлот» заявил о корректировке цен на топливо — все международные компании корректируют эти сборы, даже в большей степени. Эта практика применяется много лет в случае корректировки цен на топливо.
ТАСС: последние новости
Саудовская Аравия временно приостановит поставки нефти через Баб-эль-Мандебский пролив Курс евро вырос до 74 рублей Boeing прогнозирует рекордный спрос на пилотов в ближайшие 20 лет
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Adidas рассказал о «жучке Путина» в мяче для Трампа28
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР81
Тест: Мужчина или женщина? Определите пол4
С Крымским мостом может произойти страшное421
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями180
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Лепс поразил горячим танцем в аэропорту
Шоу-бизнес
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение