Туроператоры не прогнозируют увеличения стоимости турпакета на фоне роста цен на топливо 

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Рост цен на топливо и повышение некоторыми авиакомпаниями размера топливного сбора как на внутренних, так и на международных рейсах не приведет к увеличению стоимости турпакетов. Такое мнение высказали ТАСС участники рынка.
"По имеющейся информации, увеличение стоимости топливных сборов на рейсах основных авиаперевозчиков Anex Tour не ожидается. Таким образом, повышение стоимости турпродукта в связи с этим не планируется. Если говорить об отрасли в целом, то при существенном увеличении стоимости на топливо это может поднять себестоимость туров", — заявили ТАСС в пресс-службе туроператора Anex Tour.
Однако, по словам представителей пресс-службы, ввиду того, что туроператор действует как поставщик, а каждый тур состоит из набора услуг, изменение в цене одной не будет иметь решающее значение. Данный фактор скорее может повлиять на сегмент самостоятельных путешественников, которые покупают составляющие тура отдельно (перелет, проживание, страховку и т.д.), отметили в Anex Tour.
По мнению ведущего менеджера по связям с общественностью туроператора TUI Татьяны Коршуновой, пока только авиакомпания «Аэрофлот» объявила о повышении с 26 июля топливного сбор на 200-400 рублей и только на внутренних рейсах.
"Информации от других как регулярных, так и чартерных перевозчиков о планируемом повышении не поступало, поэтому о повышении стоимости пакетных туров речь не идет", — сказала ТАСС представитель TUI.
Ранее в Ростуризме сообщили ТАСС, что рост цен на топливо может увеличить стоимость перелета в турпакете на 5%.
О росте цен на топливо
Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, направленное «Аэрофлотом» турагентам, написала, что крупнейший российский авиаперевозчик с 26 июля увеличивает топливный сбор для билетов на внутренние авиарейсы всех компаний, входящих в группу, кроме «Победы». Из письма следует, что повышение топливного сбора для экономкласса и «комфорта» составит 200 рублей, для бизнес-класса — 400 рублей. Повышение топливного сбора может затронуть все бронирования, оплаченные с 26 июля и позже.
При этом, по данным источника ТАСС, близкого к авиакомпании, «Аэрофлот» откажется от увеличения топливного сбора, если нефтяные компании снизят цены на авиакеросин до уровня декабря 2017 года.
Однако, как отметил советник по транспорту главы Ростуризма Дмитрий Горин, не только «Аэрофлот» заявил о корректировке цен на топливо — все международные компании корректируют эти сборы, даже в большей степени. Эта практика применяется много лет в случае корректировки цен на топливо.