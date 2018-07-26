Туроператоры не прогнозируют увеличения стоимости турпакета на фоне роста цен на топливо

МОСКВА , 26 июля. / ТАСС /. Рост цен на топливо и повышение некоторыми авиакомпаниями размера топливного сбора как на внутренних, так и на международных рейсах не приведет к увеличению стоимости турпакетов. Такое мнение высказали ТАСС участники рынка.

"По имеющейся информации, увеличение стоимости топливных сборов на рейсах основных авиаперевозчиков Anex Tour не ожидается. Таким образом, повышение стоимости турпродукта в связи с этим не планируется. Если говорить об отрасли в целом, то при существенном увеличении стоимости на топливо это может поднять себестоимость туров", — заявили ТАСС в пресс-службе туроператора Anex Tour.

Однако, по словам представителей пресс-службы, ввиду того, что туроператор действует как поставщик, а каждый тур состоит из набора услуг, изменение в цене одной не будет иметь решающее значение. Данный фактор скорее может повлиять на сегмент самостоятельных путешественников, которые покупают составляющие тура отдельно (перелет, проживание, страховку и т.д.), отметили в Anex Tour.

По мнению ведущего менеджера по связям с общественностью туроператора TUI Татьяны Коршуновой , пока только авиакомпания «Аэрофлот» объявила о повышении с 26 июля топливного сбор на 200-400 рублей и только на внутренних рейсах.

"Информации от других как регулярных, так и чартерных перевозчиков о планируемом повышении не поступало, поэтому о повышении стоимости пакетных туров речь не идет", — сказала ТАСС представитель TUI.

Ранее в Ростуризме сообщили ТАСС, что рост цен на топливо может увеличить стоимость перелета в турпакете на 5%.

О росте цен на топливо

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, направленное «Аэрофлотом» турагентам, написала, что крупнейший российский авиаперевозчик с 26 июля увеличивает топливный сбор для билетов на внутренние авиарейсы всех компаний, входящих в группу, кроме «Победы». Из письма следует, что повышение топливного сбора для экономкласса и «комфорта» составит 200 рублей, для бизнес-класса — 400 рублей. Повышение топливного сбора может затронуть все бронирования, оплаченные с 26 июля и позже.

При этом, по данным источника ТАСС, близкого к авиакомпании, «Аэрофлот» откажется от увеличения топливного сбора, если нефтяные компании снизят цены на авиакеросин до уровня декабря 2017 года.