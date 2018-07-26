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Цена имущества кузбасской компании «МаррТЭК» упала до 17 млн рублей
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Цена имущества кузбасской компании «МаррТЭК» упала до 17 млн рублей 

sibnovosti.ru 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
После многократного снижения цены в Кузбассе продан имущественный комплекс компании «МаррТЭК», созданной в свое время бизнесменом Ралифом Сафиным. Артем Михальченко из Барнаула предложил за него 17 млн руб.
Итоги торгов опубликованы на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве. Актив выставлялся на торги в форме публичного предложения за 117 млн руб. с постепенным снижением цены.
В сообщении указывается, что «в составе, прочих активов — проектная документация ТЭО кондиций». Ранее «Коммерсантъ-Сибирь» сообщал о том, что в состав имущественного комплекса ООО «МаррТЭК» включена лицензия на разработку угольного участка Хмелевский в Промышленновском районе Кемеровской области, геологическая и технико-экономическая документация по этой лицензии. Компания приобрела права на Хмелевский в 2007 году за 357,5 млн руб., объявленные запасы на участке составляют 51,1 млн т бурого и 295 млн т каменного угля.
Артем Михальченко, судя по аналогичным публикациям, не первый раз является участником торгов по продаже имущества банкротов. Так, он указан в качестве победителя торгов по продаже долей в уставном капитале ряда компаний, входивших в «Юг-Зерно». В этом случае он действовал как представитель санкт-петербургского ООО «Фингросс».
ООО «МаррТЭК» было признано банкротом в 2015 году. Тогда его задолженность составляла 1,43 млрд руб.
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