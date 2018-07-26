В Китае дешевеют аккумуляторы для электромобилей

Пекин, 26 июля / Синьхуа / — Средний уровень цен на аккумуляторы для автомобилей на новых энергоносителях в Китае в 2017 году составил 1,45 юаней /около 0,22 доллара США/ за каждый ватт-час, снизившись на 25 проц. по сравнению с 2016 годом. Об этом говорится в ежегодном отраслевом отчете.

Согласно данным отчета, в 2017 году в стране было выпущено 819 тыс. и продано 777 тыс. автомобилей на новых энергоносителях. На таких транспортных средствах были установлены аккумуляторы общей мощностью 37,35 млрд Вт-ч.

Модернизация производственной цепи и стимулирование импортозамещения привели к снижению стоимости таких аккумуляторов, отмечается в отчете.

Нужно снизить стоимость энергоисточников для электромобилей до такого уровня, что и для традиционных топливных автомобилей, чтобы сделать электромобили конкурентоспособными по цене, отмечается в отчете. Согласно прогнозу отчета, цена на тяговый аккумулятор может быть снижена до уровня 0,6-0,7 юаня/Вт-ч.

Власти Китая начали субсидировать «зеленые» автомобили в 2010 году по критериям: до 50 тыс. юаней для каждого автомобиля на гибридных энергоисточниках и 60 тыс. юаней для электромобилей, работающих исключительно на чистых источниках. Однако с 2014 года объем таких субсидий постепенно сокращался.

Согласно новой политике Минфина КНР, с 12 июня 2018 года электрокары с дальностью хода на одном заряде ниже 150 км не будут субсидированы, с дальностью хода от 150 до 300 км будут субсидироваться минимально, а выше 300 км будут субсидироваться в большом размере.

Китайское правительство рассчитывает, что годовой объем производства автомобилей на новых энергоносителях повысится до 2 млн единиц к 2020 году, а продажи таких автомобилей достигнут 20 проц. от общего авторынка страны к 2025 году.

В отчете также указывается, что произошло улучшение системы утилизации аккумуляторов для электромобилей в Китае. Ожидается, что в 2019 году в стране будет утилизировано 111,4 тыс. тонны таких аккумуляторов. -0-