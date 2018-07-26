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РАКИБ: Венесуэла станет криптовалютным раем
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РАКИБ: Венесуэла станет криптовалютным раем 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Александр Трещёв объяснил НСН, почему Венесуэла сделала верный шаг, привязав боливар к криптовалюте «петро».
Венесуэла объявила о выпуске деноминированной валюты, суверенного боливара, а также её привязке к криптовалюте «петро». Об это в эфире государственного телевидения страны объявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. По его словам, новый боливар появится 20 августа.
Учредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Александр Трещёв в эфире НСН объяснил, почему это грамотное решение с точки зрения развития экономики и привлечения инвестиций в страну (слушайте аудио).
«Венесуэла сделала правильный шаг, потому что экономический коллапс проявился уже давно. И в условиях санкций, а она находится под санкциями, и американцы всячески мешают ей реализовывать нефть и зарабатывать деньги, поэтому там сейчас активно действуют российские компании, они действуют логично. И, может быть, станут пионерами в том, к чему стремится весь прогрессивный мир, понимая, что криптовалюта, блокчейн, прозрачный мир — это неизбежность. И если у тебя есть какой-то актив, который может быть обеспечен, в отличие от биткоина и эфириума, которые ничем не обеспечены, это может привлечь огромное количество инвестиций, а самое главное, доверие инвесторов. А когда это помножено на волю президента, который не совсем демократичен, а значит, может в течение, скажем, недели привести в соответствие внутреннее законодательство к тому, чтобы сделать это криптовалютным раем, вне всякого сомнения, туда направится и потечёт не только большое число интрапренёров (предпринимателей, которые берутся за инновации — прим. НСН), но и денег», — заявил Трещёв.
Добавим, ранее деноминация боливара была запланирована на 4 августа. Однако её пришлось отложить, так как вместо трёх нулей руководство страны приняло решение убрать пять нулей, что потребовало больше времени, отмечает «Газета.ру».
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