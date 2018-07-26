За полгода в Подмосковье запустили восемь новых розничных рынков

По итогам первого полугодия в Подмосковье введено в эксплуатацию восемь современных розничных рынков с общим объемом инвестиций свыше 115 млн руб., сообщает министерство потребительского рынка и услуг Московской области.

«Сфера потребительского рынка Московской области за последнее время претерпела сильные изменения. Особого внимания заслуживает розничная торговля, перемены к лучшему в которой заметны многим жителям области. Напомню, что в связи с вступлением в действие положений Федерального закона 271-ФЗ о необходимости использования для организации розничных рынков исключительно капитальных зданий с 1.01.2013 г. многие рынки Московской области оказались вне закона. Это привело к закрытию части из них, соблюдение закона — необходимая мера. Только таким образом возможно наведение порядка на территории Московской области и создание качественных современных форматов торговли, отвечающих потребностям нового времени», — отметил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников

По данными министерства, в настоящее время на территории Московской области функционирует 171 объект рыночной торговли; 110 торговых объектов находится в стадии реконструкции.

«В последнее время розничная торговля Подмосковья стала объектом серьезных инвестиционных вложений, что не могло не сказаться на развитии экономики региона. Только по итогам первой половины 2018 года инвестиции в современные розничные рынки Московской области превысили 115 млн руб., а с начала 2016 года — 535 млн руб.», — добавил Посаженников.