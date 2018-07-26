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Восемь новых розничных рынков открылось в Подмосковье в январе-июне
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Восемь новых розничных рынков открылось в Подмосковье в январе-июне 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Об этом сообщили в пресс-службе министерства потребительского рынка и услуг Московской области.
«Необходимо отметить, что в последнее время розничная торговля Подмосковья стала объектом серьезных инвестиционных вложений, что не могло не сказаться на развитии экономики региона. Только по итогам первой половины 2018 г. введено в эксплуатацию восемь современных розничных рынков, инвестиции в современные розничные рынки Московской области превысили 115 млн руб., а с начала 2016 г. — 535 млн руб.», — сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.
По его словам, в настоящее время на территории Московской области функционирует 171 объект рыночной торговли, еще 110 торговых объектов находятся на реконструкции.
Агентство «Москва»: последние новости
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