Восемь новых розничных рынков открылось в Подмосковье в январе-июне

Об этом сообщили в пресс-службе министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Необходимо отметить, что в последнее время розничная торговля Подмосковья стала объектом серьезных инвестиционных вложений, что не могло не сказаться на развитии экономики региона. Только по итогам первой половины 2018 г. введено в эксплуатацию восемь современных розничных рынков, инвестиции в современные розничные рынки Московской области превысили 115 млн руб., а с начала 2016 г. — 535 млн руб.», — сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников

По его словам, в настоящее время на территории Московской области функционирует 171 объект рыночной торговли, еще 110 торговых объектов находятся на реконструкции.