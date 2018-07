Mohawk Industries отчиталась о результатах деятельности за второй квартал текущего года

КАЛХУН (CALHOUN), штат Джорджия, 26 июля 2018 г. /PRNewswire/ — Компания Mohawk Industries, Inc. (код NYSE: MHK) сегодня сообщила, что чистая прибыль компании за второй квартал 2018 года составила 197 млн долл. США , а разводненная прибыль на акцию (EPS) — 2,62 долл. США. За вычетом расходов на реструктуризацию, приобретения и других издержек, скорректированный показатель чистой прибыли составил 263 млн долл. США, а EPS — 3,51 долл. США, что на 6% ниже по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года. Чистый объём продаж в первом квартале 2018 года ровнялся 2,6 млрд долл. США, т.е. 5% больше, чем в прошлом году, в квартальном исчислении или на 3% при неизменном обменном курсе. Во втором квартале 2017 года чистый объём продаж составил 2,5 млрд долл. США, чистый доход — 261 млн долл. США, а показатель EPS — 3,48 долл. США. За вычетом расходов на реструктуризацию, приобретения и других издержек, чистая прибыль составила 278 млн долл. США, а EPS — 3,72 долл. США.

За шестимесячный период, завершившийся 30 июня 2018 года, чистая прибыль и показатель ЕРS компании составили 405 млн и 5,41 долл. США соответственно. Чистая прибыль за вычетом расходов на реструктуризацию, приобретения и прочих издержек равнялась 488 долл. США, а показатель EPS — 6,52 долл. США, что несколько выше по сравнению со скорректированным EPS за аналогичный шестимесячный период 2017 года. За прошедшие шесть месяцев чистый объём продаж составил 5,0 млрд долл. США, что на 7% больше по сравнению с предыдущим годом согласно отчётным данным или на 3% при неизменном обменном курсе и одинаковом количестве дней. За шестимесячный период, завершившийся 1 июля 2017 года, чистый объём продаж составил 4,7 млрд долл. США, чистый доход — 461 млн долл. США, а показатель EPS — 6,17 долл. США. За вычетом расходов на реструктуризацию, приобретения и других издержек чистая прибыль составила 482 млн долл. США, а EPS — 6,44 долл. США.

Комментируя результаты деятельности Mohawk Industries во втором квартале текущего года, глава правления и генеральный директор компании Джеффри Лорбербаум (Jeffrey S. Lorberbaum) отметил: «Наши операционные показатели оказались несколько хуже, чем вы ожидали, и мы принимаем меры для повышения производительности американских подразделений компании. Оценивая состояние экономики в целом, можно сделать вывод, что на результаты нашей деятельности в этом периоде негативно повлияла инфляция цен на сырье, рост транспортных расходов, укрепление доллара и дефицит ресурсов на рынке труда. На наших показателях также отразились изменения в ассортименте продукции, временные интервалы повышения цен, сокращение числа производственных единиц, запуск новых проектов и задержки завершения сделки с Godfrey Hirst. Реагируя на сложившуюся ситуацию, мы повышаем цены на продукцию, расширяем каналы продаж, создаём новые продукты и осваиваем новые географические регионы. На рынке США мы наращиваем объёмы производства и сорсинга LVT на фоне продолжающегося роста популярности виниловой плитки на рынке.

»Наши подразделения за пределами Северной Америки продемонстрировали значительное улучшение показателей своей деятельности, и наши результаты в целом повысились без затрат на запуск нового производства и потерь от истекших патентов. Невзирая не некоторое замедление экономических процессов в Европе, операционные показатели большинства наших неамериканских подразделений заметно улучшились, а наиболее значительный рост наблюдался в сегментах LVT, российского керамического производства, деревянных панелей и изоляционных материалов. На фоне укрепления доллара курс евро снизился с 1,24 долл. США до 1,16 долл. США, что привело к уменьшению фактических финансовых показателей при перерасчёте в американский доллар.

"Наша компания и отрасль в целом сталкивается с необходимостью поглощать заметную инфляцию. В этом году мы уже дважды повышали цены на ковровые покрытия, а недавно осуществили третье повышение с целью компенсации роста затрат на материалы и транспортировку. Мы предпринимаем аналогичные действия в большинстве товарных категорий, затронутых процессом инфляции, включая более дорогие позиции керамических изделий.

"В этом квартале затраты на запуск новых проектов увеличения производства составили 15 млн долл. США. Мы продолжили вкладывать средства в расширение ассортимента продукции и наращивание своего географического присутствия. Эти капиталовложения позволят нам увеличить объёмы продаж и прибыльность производства, однако наиболее заметный результат мы ожидаем увидеть не раньше 2019 года.

"В завершившемся квартале продажи в глобальном сегменте керамических изделий возросли на 3% согласно отчетным данным и на 2% при неизменном обменном курсе. Операционная рентабельность находилась на уровне около 15% согласно отчетным и скорректированным данным, что ниже, чем в прошлом году в результате повышенной инфляции, расходов на запуск новых объектов и некоторых ошибок в определении структуры товарного ассортимента. В ходе этого периода объём продаж керамических изделий в Северной Америке увеличился, однако средняя отпускная цена несколько упала по причине роста продаж продукции низкой ценовой категории. Дабы нарастить долю своего присутствия на рынке керамики, мы внедряем инновационные продукты, оптимизируем наши сервисы и расширяем свое участие в таких каналах реализации, как центры товаров для дома, новое строительство и коммерция. Американский сегмент столешниц ускорил рост. Строительство завода кварцевых столешниц в Теннесси продвигается согласно графику, и мы планируем запустить производство уже к концу этого года. Продажи в Мексике увеличивались в ходе всего квартала, в целом превысив среднерыночные показатели. Мы удвоили объёмы производства на нашем заводе в Саламанке и вывели на рынок изделия более крупных размеров. Продажи керамики в Европе несколько сократились на фоне общего замедления экономики, а оптимизация цен и ассортимента в сочетании с повышением производительности позволили нарастить операционную рентабельность. Расширяя производство в Польше , мы планируем перераспределить мощности между нашими европейскими заводами, дабы оптимизировать использование активов и предлагаемый нами ассортимент. Продажи и рентабельность российского керамического производства сохраняют высокие показатели, и мы работаем над увеличением объёмов выпуска плитки для пола и стен.

"Показатели продаж в североамериканском сегменте напольных покрытий в этом квартале возросли на 2%. Операционная рентабельность сегмента составила 9,5% согласно отчётным показателям или 10% с учётом коррекции, что позволило компенсировать инфляцию, более низкие объёмы производства, нежели планировалось, а также затраты на запуск новых объектов. Повышение цен было осуществлено позже, в результате ухудшение товарной структуры оказалось значительнее, чем мы предполагали. На фоне продолжающегося роста затрат на сырьё и транспорт мы анонсировали ещё одно повышение цен. Продажи LVТ в данном периоде росли медленнее, чем прогнозировалось, что было обусловлено задержками в отгрузках продукции аутсоринговых партнёров. Мы предвидим значительный рост продаж виниловой плитки после увеличения объёмов производства в США и роста поставок от сторонних производителей в третьем квартале этого года. Лидерами повышения результатов в сегменте бытовых ковровых покрытий стали объекты нового строительства и центральные каналы розничных продаж. Новинки в коллекциях мягких напольных покрытий SmartStrand Silk Reserve, Air. O и люксовой линейке Karastan наращивают популярность на рынке. Новые коллекции RevWood с использованием технологий влагозащиты стремительно наращивают объёмы продаж в розничных и строительных каналах, являясь отличной альтернативой натуральной древесине. В категории твёрдых напольных покрытий для коммерческого применения был зафиксирован заметный рост продаж, а объём заказов на коммерческие ковровые покрытия наблюдался на протяжении всего периода.

"В этом квартале продажи в сегменте «напольные покрытия — другие страны мира» выросли на 16% по отчётным показателям и на 8% при неизменном обменном курсе. Отчётный операционный доход в сегменте составил 16%, а скорректированный показатель операционной рентабельности — 17%, что стало результатом повышения цен, оптимизации товарной структуры и роста производительности, позволивших компенсировать инфляцию, затраты на запуск новых объектов и потери от истёкших патентов. Наши продажи в сегменте LVT показали резкий рост и будут расти и дальше по мере увеличения объёмов производства. До сегодняшнего дня мы производили только гибкую плитку. Но теперь этап тестового производства жёсткого LVТ уже завершён, и мы планируем начать массовый выпуск в третьем квартале этого года. Новинки в категории премиального ламината с использованием уникальных технологий и высокой влагостойкостью постепенно завоёвывают своего клиента и позволяют оптимизировать ассортимент продукции. На российском рынке мы представляем новейшую европейскую технологию, расширяя региональное производство ламината. Мы используем европейский листовой винил для привлечения спроса на продукцию нашего российского завода, запуск которого запланирован на конец этого года. Новая база по выпуску ковровой плитки в Бельгии набирает темпы производства, постепенно осваивая европейский рынок коммерческих напольных покрытий. Продажи в категории деревянных панелей и изоляционных материалов показали значительный рост, ставший результатом инвестиций в производство, оптимизации поставок и улучшения рыночной среды. Сделка приобретения Godfrey Hirst была завершена 2 июля, на месяц позже, чем предполагалось, и мы принимаем стратегические шаги к завоеванию статуса комплексного поставщика напольных покрытий в Австралии Новой Зеландии , аналогично нашим позициям на рынке США.

"Мы используем комплексный подход к повышению производительности и рентабельности наших американских подразделений. Наши инициативы, направленные на оптимизацию цен, наращивание объёмов продаж по перспективным каналам и сокращение затрат, будут приносить свои плоды на протяжении оставшейся части текущего года. Учитывая влияние инфляции, задержек с повышением цен и других трудностей, мы не ожидаем, что наши действия в США позволят компенсировать давление, с которым мы сталкиваемся и будем продолжать сталкиваться до следующего года. Мы прогнозируем дальнейшее укрепление наших позиций в Европе и России , где инфляция и смещение покупательских предпочтений менее заметны, нежели в США. В других регионах мира мы продолжаем представлять новые продукты в дефицитных категориях и расширять своё географическое присутствие. Завершив сделку приобретения Godfrey Hirst, мы значительно продвинулись на пути к статусу крупнейшего поставщика напольных покрытий в Австралии и Новой Зеландии. В США мы вкладываем средства в новые перспективные категории — LVT и кварцевые столешницы. Внедрение недавно анонсированных пошлин на китайские товары позволит нам укрепить свои позиции на американском рынке и нарастить результаты хозяйственной деятельности в этом регионе. Принимая во внимание все вышеизложенные факторы, прогнозируемый нами показатель EPS на третий квартал этого года составляет 3,54-3,64 долл. США, за вычетом любых однократных расходов.

"Мы боремся с растущей инфляцией, оптимизируем новые производственные объекты и максимально наращиваем свои позиции в сегменте LVT, дабы увеличить прибыльность. Наши талантливые кадры, инновационные продукты, а также отличный баланс активов и обязательств обеспечивают нам долгосрочные преимущества, и мы планируем продолжить процесс приобретения предприятий, закрепляющих наши позиции или приносящих новые возможности для повышения ценности нашей компании".

О КОМПАНИИ MOHAWK INDUSTRIES Mohawk Industries — ведущий мировой производитель половых покрытий, выпускающий продукцию для повышения комфорта жилых и коммерческих помещений по всему миру. Вертикально интегрированные производственные и дистрибьюционные процессы дают компании конкурентные преимущества в производстве ковровых покрытий, керамической плитки, ламината, покрытий из натурального дерева, камня и винила. Результатом передовых инновационных разработок стали продукты и технологии, позволяющие нашим торговым маркам выделяться на рынке и удовлетворяющие все потребности ремонтных проектов или нового строительства. Наши бренды входят в число самых узнаваемых и широко признанных в отрасли. Среди них — American Olean, Daltile, Durkan, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step и Unilin. На протяжении последнего десятилетия Mohawk превратилась из чисто американского производителя ковров в крупнейшую в мире компанию по производству половых покрытий, осуществляющую свою деятельность в Австралии, Бразилии Канаде , Европе, Индии, Малайзии , Мексике, Новой Зеландии, России и США.

Некоторые заявления в изложенных выше параграфах, касающиеся, в частности, будущих показателей, коммерческих перспектив, развития бизнеса, стратегий ведения деятельности и аналогичных аспектов, а также включающие выражения «может», «должен», «считать», «предполагать», «ожидать», «рассчитывать» и т.д., являются «прогностическими». В отношении таких заявлений компания Mohawk находится под защитой «безопасной гавани», предусмотренной Законом о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам от 1995 года. Никаких гарантий относительно точности прогностических заявлений не существует, поскольку они основываются на разнообразных предположениях, подверженных рискам и неопределенности. На несоответствие фактических результатов прогностическим заявлениям могут влиять перечисленные ниже важные факторы: изменения в экономических и отраслевых условиях; конкуренция; инфляция и дефляция цен на сырье и рост других производственных издержек; инфляция и дефляция потребительских цен; стоимость и стабильность поставок энергоресурсов; сроки и уровень капитальных затрат; сроки и процедуры повышения цен на продукцию компании; снижение справедливой рыночной стоимости; интеграция приобретений; международные операции; вывод новой продукции на рынок; рационализация хозяйственной деятельности; судебные иски в отношении уплаты налогов, продукции и других вопросов; судебные разбирательства; и другие риски, определенные в отчетах компании Mohawk перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США, а также в публичных заявлениях.

Телеконференция состоится в четверг, 26 июля 2018 г., в 11:00 по восточному времени.

Номер телефона для звонков из США/Канады — 1-800-603-9255, для международных/региональных звонков — 1-706-634-2294. ID конференции: 1166308. Повторная трансляция будет доступна до 25 августа 2018 г., по номеру 1-855-859-2056 (для звонков из США/местных звонков) и 1-404-537-3406 (для международных/региональных звонков). Для доступа к трансляции необходимо ввести идентификационный номер конференции 1166308.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

(непроверенные данные)

Сводный отчет о результатах финансовой деятельности

Квартал, завершившийся

Шестимесячный период, завершившийся

(суммы в тысячах, за исключением данных о прибыли на акцию)

30 июня 2018 г.

1 июля 2017 г.

30 июня 2018 г.

1 июля 2017 г.

Чистая сумма продаж

2 577 014 2 453 038 4 989 216 4 673 683 Себестоимость продаж

1,810,459 1 673 902 3 517 969 3 214 194 Валовая прибыль

766,555 779 136 1 471 247 1 459 489 Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы

440,248 423 311 876 541 828 880 Операционный доход

326,307 355 825 594 706 630 609 Процентные расходы

7,863 8 393 15 391 16 595 Прочие расходы (доходы), чистые

2,090 3 002 6 088 Прибыль до уплаты подоходного налога

316,354 344 430 573 227 613 844 Расходы на уплату подоходного налога

118,809 82 682 166 441 151 040 Чистая прибыль с учетом неконтрольных пакетов акций

197,545 261 748 406 786 462 804 Чистая прибыль, относимая на счет неконтрольных пакетов акций

1 067 1 434 1 569 Чистая прибыль, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.

196 586 260 681 405 352 461 235 Чистая прибыль на акцию, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.

Чистая прибыль на акцию, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.

Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении — базовое

74 597 74 327 74 525 74 269 Разводненная прибыль на акцию, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.

Разводненная прибыль на акцию, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.

Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении — разводненное

74 937 74 801 74 928 74 773 Прочая финансовая информация

(суммы в тысячах)

Износ и амортизация

127 048 109 762 249 702 214 785 Капитальные затраты

247 418 224 153 498 354 425 423 Данные сводного балансового отчёта

(суммы в тысячах)

30 июня 2018 г.

1 июля 2017 г.

АКТИВЫ

Оборотные активы:

Денежные средства и их эквиваленты

518 226 130 238 Дебиторская задолженность, чистая

1 737 935 1 639 614 Материально-производственные запасы

2 061 204 1 865 941 Предоплаченные расходы будущих лет и другие оборотные активы

456 315 374 930 Итого оборотных активов

4 773 680 4 010 723 Имущество, производственные мощности и оборудование, чистые

4 421 073 3 892 251 Гудвилл

2 447 046 2 417 058 Нематериальные активы, чистые

858 532 878 301 Отсроченный налог на прибыль и другие необоротные активы

393 708 391 158 Итого активов

12 894 039 11 589 491 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ИНТЕРЕСЫ АКЦИОНЕРОВ

Краткосрочные обязательства:

Текущая часть долгосрочной задолженности и коммерческие бумаги

1 146 511 1 754 077 Кредиторская задолженность и непогашенные затраты

1 589 561 1 466 658 Итого краткосрочных обязательств

2 736 072 3 220 735 Долгосрочная задолженность за вычетом текущей части

1 884 023 1 174 440 Отсроченный налог на прибыль и другие долгосрочные обязательства

870 467 713 110 Итого обязательств

5 490 562 5 108 285 Подлежащих выкупу неконтрольных пакетов акций

30 043 26 713 Итого интересов акционеров

7 373 434 6 454 493 Итого обязательств и интересов акционеров

12 894 039 11 589 491 Информация по сегментам

Квартал, завершившийся

Шестимесячный период, завершившийся

(Суммы в тысячах)

30 июня 2018 г.

1 июля 2017 г.

30 июня 2018 г.

1 июля 2017 г.

Чистая сумма продаж:

Глобальный керамический сегмент

929 297 902 670 1 805 845 1 687 639 Flooring NA (напольные покрытия — Северная Америка)

1 057 570 1 040 299 2 007 928 1 979 795 Flooring ROW (напольные покрытия — другие регионы мира)

590,147 510 069 1 175 443 1 006 249 Межсегментные продажи

Сводная чистая сумма продаж

2 577 014 2 453 038 4 989 216 4 673 683 Операционный доход (убыток):

Глобальный керамический сегмент

134 760 152 557 248 177 268,593 Flooring NA (напольные покрытия — Северная Америка)

100 662 127 482 175 410 219 624 Flooring ROW (напольные покрытия — другие регионы мира)

100 166 86 052 189 226 162 147 Корпоративные и исключения внутри компании

(9 281)

(10 266)

(18 107)

(19 755)

Сводный операционный доход

326 307 355 825 594 706 630 609 Активы:

Глобальный керамический сегмент

4 974 791 4 736 068 Flooring NA (напольные покрытия — Северная Америка)

3 927 190 3 625 350 Flooring ROW (напольные покрытия — другие регионы мира)

3 701 419 2 984 716 Корпоративные и исключения внутри компании

290 639 243 357 Сводные активы

12 894 039 11 589 491 Согласование чистой прибыли, относимой на счет Mohawk Industries, Inc., со скорректированным показателем чистой прибыли, относимой на счет Mohawk Industries, Inc., и скорректированной разводненной прибылью на акцию, относимой на счет Mohawk Industries, Inc (суммы в тысячах, за исключением данных о прибыли на акцию)

Квартал, завершившийся

Шестимесячный период, завершившийся

30 июня 2018 г.

1 июля 2017 г.

30 июня 2018 г.

1 июля 2017 г.

Чистая прибыль, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.

196 586 260 681 405 352 461 235 Позиции корректировки:

Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний, интеграцию и т.д.

16 042 15 878 38 146 19 856 Бухгалтерский учет приобретения (увеличение материально-производственных запасов)

9 571 1 548 9 763 Освобождение активов, использованных в качестве компенсации

1 749 Подоходный налог — аннулирование сомнительных позиций налога

(1 749)

Подоходный налог

50 106 (7 677)

43 166 (9 091)

Скорректированная чистая прибыль, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.

262 928 278 453 488 212 481 763 Скорректированная разводненная прибыль на акцию, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.

Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении — разводненное

74 937 74 801 74 928 74 773 Согласование общей задолженности с чистой задолженностью

(Суммы в тысячах)

30 июня 2018 г.

Текущая часть долгосрочной задолженности и коммерческие бумаги

1 146 511 Долгосрочная задолженность за вычетом текущей части

1 884 023 Минус: Денежные средства и их эквиваленты

518 226 Чистая задолженность

2 512 308 Согласование операционного дохода со скорректированным показателем EBITDA

(Суммы в тысячах)

Отслеживание за двенадцать

Кварталы, завершившиеся

месяцев, завершившихся

30 сентября 2017 г.

31 декабря 2017 г.

31 марта 2018 г.

30 июня 2018 г.

30 июня 2018 г.

Операционный доход

380 098 343 466 268 399 326 307 1 318 270 Прочие (расходы) доходы

(1 285)

(3 750)

(3 998)

(2 090)

(11 123)

Чистый убыток (прибыль), относимый на счет неконтрольных пакетов акций

(997)

(488)

(475)

(959)

(2 919)

Износ и амортизация

113 515 118 372 122 654 127 048 481 589 EBITDA

491 331 457 600 386 580 450 306 1 785 817 Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний, интеграцию и т.д.

13 853 15 231 22 104 16 042 67 230 Бухгалтерский учет приобретения (увеличение материально-производственных запасов)

3,551 1 354 5 099 Освобождение активов, использованных в качестве компенсации

4 459 1 749 6 208 Скорректированный показатель EBITDA

508 735 477 290 411 787 466 542 1 864 354 Чистая задолженность по отношению к скорректированному показателю EBITDA

Согласование чистой суммы продаж с чистой суммой продаж при неизменном обменном курсе за вычетом объёмов поглощения

(Суммы в тысячах)

Квартал, завершившийся

Шестимесячный период, завершившийся

30 июня 2018 г.

1 июля 2017 г.

30 июня 2018 г.

1 июля 2017 г.

Чистая сумма продаж

2 577 014 2 453 038 4 989 216 4 673 683 Согласование с чистой суммой продаж при неизменном обменном курсе

(147 158)

Чистая сумма продаж при неизменном обменном курсе

2 528 688 2 453 038 4 842 058 4 673 683 Минус: Эффект от объёмов поглощения

(1 239)

(46 515)

Чистая сумма продаж при неизменном обменном курсе за вычетом объёмов поглощения

2 527 449 2 453 038 4 795 543 4 673 683 Согласование чистой суммы продаж по сегментам с чистой суммой продаж при неизменном обменном курсе за вычетом объёмов поглощения

(Суммы в тысячах)

Квартал, завершившийся

Глобальный керамический сегмент

30 июня 2018 г.

1 июля 2017 г.

Чистая сумма продаж

929 297 902 670 Согласование с чистой суммой продаж по сегментам при неизменном обменном курсе

Чистая сумма продаж по сегментам при неизменном обменном курсе

902 670 Минус: Эффект от объёмов поглощения

(1 239)

Чистая сумма продаж по сегментам при неизменном обменном курсе за вычетом объёмов поглощения

917 072 902 670 Согласование чистой суммы продаж по сегментам с чистой суммой продаж по сегментам при неизменном обменном курсе

(Суммы в тысячах)

Квартал, завершившийся

Flooring ROW (напольные покрытия — другие регионы мира)

30 июня 2018 г.

1 июля 2017 г.

Чистая сумма продаж

590 147 510 069 Согласование с чистой суммой продаж по сегментам при неизменном обменном курсе

Чистая сумма продаж по сегментам при неизменном обменном курсе

552 807 510 069 Согласование валовой прибыли со скорректированной валовой прибылью

(Суммы в тысячах)

Квартал, завершившийся

30 июня 2018 г.

1 июля 2017 г.

Валовая прибыль

766 555 779 136 Корректировка по показателю валовой прибыли:

Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний, интеграцию и т.д.

13 028 Бухгалтерский учет приобретения (увеличение материально-производственных запасов)

9 571 Скорректированный показатель валовой прибыли

778 767 801 735 Согласование коммерческих, общехозяйственных и административных расходов со скорректированным показателем подобных расходов

(Суммы в тысячах)

Квартал, завершившийся

30 июня 2018 г.

1 июля 2017 г.

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы

440 248 423 311 Корректировка показателя коммерческих, общехозяйственных и административных расходов:

Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний, интеграцию и т.д.

(4 024)

(2 850)

Скорректированный показатель коммерческих, общехозяйственных и административных расходов

436 224 420 461 Согласование операционного дохода со скорректированным операционным доходом

(Суммы в тысячах)

Квартал, завершившийся

30 июня 2018 г.

1 июля 2017 г.

Операционный доход

326 307 355 825 Корректировка по показателю операционного дохода:

Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний, интеграцию и т.д.

15 878 Бухгалтерский учет приобретения (увеличение материально-производственных запасов)

9 571 Скорректированный операционный доход

342 543 381 274 Согласование операционного дохода по сегментам со скорректированным операционным доходом по сегментам

(Суммы в тысячах)

Квартал, завершившийся

Глобальный керамический сегмент

30 июня 2018 г.

1 июля 2017 г.

Операционный доход

134 760 152 557 Корректировки по показателю операционного дохода по сегментам:

Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний, интеграцию и т.д.

1 305 Бухгалтерский учет приобретения (увеличение материально-производственных запасов)

9 571 Скорректированный операционный доход по сегменту

140 168 163 433 Согласование операционного дохода по сегментам со скорректированным операционным доходом по сегментам

(Суммы в тысячах)

Квартал, завершившийся

Flooring NA (напольные покрытия — Северная Америка)

30 июля 2018 г.

1 июля 2017 г.

Операционный доход

100 662 127 482 Корректировки по показателю операционного дохода по сегментам:

Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний, интеграцию и т.д.

12 196 Скорректированный операционный доход по сегменту

109 543 139 678 Согласование операционного дохода по сегментам со скорректированным операционным доходом по сегментам

(Суммы в тысячах)

Квартал, завершившийся

Flooring ROW (напольные покрытия — другие регионы мира)

30 июня 2018 г.

1 июля 2017 г.

Операционный доход

100 166 86 052 Корректировки по показателю операционного дохода по сегментам:

Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний, интеграцию и т.д.

2 170 Бухгалтерский учет приобретения (увеличение материально-производственных запасов)

Скорректированный операционный доход по сегменту

101 698 88 222 Согласование прибыли, включая проценты по неконтрольным пакетам акций, до уплаты подоходного налога со скорректированным показателем прибыли, включая проценты по неконтрольным пакетам акций, до уплаты подоходного налога

(Суммы в тысячах)

Квартал, завершившийся

30 июня2018 г.

1 июля 2017 г.

Прибыль до уплаты подоходного налога

316 354 344,430 Неконтрольных пакетов акций

(959)

(1 067)

Корректировка показателя прибыли, включая неконтрольные пакеты акций, до уплаты подоходного налога:

Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний, интеграцию и т.д.

15 878 Бухгалтерский учет приобретения (увеличение материально-производственных запасов)

9 571 Корректировка показателя прибыли, включая неконтрольные пакеты акций, до уплаты подоходного налога

331 631 368 812 Согласование расходов на уплату подоходного налога со скорректированным показателем расходов на уплату подоходного налога

(Суммы в тысячах)

Квартал, завершившийся

30 июня 2018 г.

1 июля 2017 г.

Расходы на уплату подоходного налога

118 809 82 682 Влияние позиций корректировки на подоходный налог

(50,106)

7 677 Скорректированный показатель расходов на уплату подоходного налога

68 703 90 359 Скорректированная ставка подоходного налога

20,7%

24,5%

Компания дополняет свои консолидированные финансовые отчёты, составляемые и предоставляемые в соответствии с Общепринятыми правилами бухгалтерского учёта США (US GAAP), определёнными финансовыми мерами, не входящими в сферу GAAP. Согласно требованиям правил Комиссии по ценным бумагам и фондовым рынкам, данные в таблицах выше представляют собой согласование предпринимаемых Компанией финансовых мер, не входящих в сферу GAAP, с наиболее сопоставимыми мерами US GAAP. Каждая из изложенных выше мер, не входящих в сферу GAAР, должна учитываться в дополнение к сопоставимой мере US GAAP, и может не быть аналогичной мерам, включаемым в отчёты других компаний под таким же названием. Компания полагает, что эти финансовые меры, не входящие в сферу GAAP, при согласовании с аналогичными мерами US GAAP, помогают инвесторам следующим образом: Меры, направленные на извлечение внутренних доходов и не относящиеся к GAAP, содействуют идентификации тенденций роста и сравнению доходов предыдущих и будущих периодов, а меры по обеспечению рентабельности и не входящие в сферу GAAP, способствуют пониманию долгосрочных тенденций к обеспечению прибыльности деятельности Компании и сравнению её прибылей в предыдущих и будущих периодах.

Компания исключает определённые позиции из своих мер по извлечению внутренних доходов, не входящих в состав GAAP, поскольку такие позиции могут значительно варьироваться в зависимости от периода и искажать бизнес-тенденции, лежащие в их основе. В число исключенных позиций входят: Сделки в иностранной валюте и их конвертация,

Компания исключает определенные позиции из своих мер по оценке рентабельности, не входящих в состав GAAP, поскольку такие позиции могут не быть индикаторами ключевых операционных показателей деятельности Компании. В число исключенных позиций входят: Затраты на реструктуризацию, приобретение, интеграцию и прочие издержки, резервы и закупки, включая наращивание инвентарных запасов, освобождение активов, использованных в качестве компенсации, и аннулирование сомнительных позиций налога.