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Mohawk Industries отчиталась о результатах деятельности за второй квартал текущего года
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Mohawk Industries отчиталась о результатах деятельности за второй квартал текущего года 

ТАСС 1 час назад
КАЛХУН (CALHOUN), штат Джорджия, 26 июля 2018 г. /PRNewswire/ — Компания Mohawk Industries, Inc. (код NYSE: MHK) сегодня сообщила, что чистая прибыль компании за второй квартал 2018 года составила 197 млн долл. США, а разводненная прибыль на акцию (EPS) — 2,62 долл. США. За вычетом расходов на реструктуризацию, приобретения и других издержек, скорректированный показатель чистой прибыли составил 263 млн долл. США, а EPS — 3,51 долл. США, что на 6% ниже по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года. Чистый объём продаж в первом квартале 2018 года ровнялся 2,6 млрд долл. США, т.е. 5% больше, чем в прошлом году, в квартальном исчислении или на 3% при неизменном обменном курсе. Во втором квартале 2017 года чистый объём продаж составил 2,5 млрд долл. США, чистый доход — 261 млн долл. США, а показатель EPS — 3,48 долл. США. За вычетом расходов на реструктуризацию, приобретения и других издержек, чистая прибыль составила 278 млн долл. США, а EPS — 3,72 долл. США.
За шестимесячный период, завершившийся 30 июня 2018 года, чистая прибыль и показатель ЕРS компании составили 405 млн и 5,41 долл. США соответственно. Чистая прибыль за вычетом расходов на реструктуризацию, приобретения и прочих издержек равнялась 488 долл. США, а показатель EPS — 6,52 долл. США, что несколько выше по сравнению со скорректированным EPS за аналогичный шестимесячный период 2017 года. За прошедшие шесть месяцев чистый объём продаж составил 5,0 млрд долл. США, что на 7% больше по сравнению с предыдущим годом согласно отчётным данным или на 3% при неизменном обменном курсе и одинаковом количестве дней. За шестимесячный период, завершившийся 1 июля 2017 года, чистый объём продаж составил 4,7 млрд долл. США, чистый доход — 461 млн долл. США, а показатель EPS — 6,17 долл. США. За вычетом расходов на реструктуризацию, приобретения и других издержек чистая прибыль составила 482 млн долл. США, а EPS — 6,44 долл. США.
Комментируя результаты деятельности Mohawk Industries во втором квартале текущего года, глава правления и генеральный директор компании Джеффри Лорбербаум (Jeffrey S. Lorberbaum) отметил: «Наши операционные показатели оказались несколько хуже, чем вы ожидали, и мы принимаем меры для повышения производительности американских подразделений компании. Оценивая состояние экономики в целом, можно сделать вывод, что на результаты нашей деятельности в этом периоде негативно повлияла инфляция цен на сырье, рост транспортных расходов, укрепление доллара и дефицит ресурсов на рынке труда. На наших показателях также отразились изменения в ассортименте продукции, временные интервалы повышения цен, сокращение числа производственных единиц, запуск новых проектов и задержки завершения сделки с Godfrey Hirst. Реагируя на сложившуюся ситуацию, мы повышаем цены на продукцию, расширяем каналы продаж, создаём новые продукты и осваиваем новые географические регионы. На рынке США мы наращиваем объёмы производства и сорсинга LVT на фоне продолжающегося роста популярности виниловой плитки на рынке.
»Наши подразделения за пределами Северной Америки продемонстрировали значительное улучшение показателей своей деятельности, и наши результаты в целом повысились без затрат на запуск нового производства и потерь от истекших патентов. Невзирая не некоторое замедление экономических процессов в Европе, операционные показатели большинства наших неамериканских подразделений заметно улучшились, а наиболее значительный рост наблюдался в сегментах LVT, российского керамического производства, деревянных панелей и изоляционных материалов. На фоне укрепления доллара курс евро снизился с 1,24 долл. США до 1,16 долл. США, что привело к уменьшению фактических финансовых показателей при перерасчёте в американский доллар.
"Наша компания и отрасль в целом сталкивается с необходимостью поглощать заметную инфляцию. В этом году мы уже дважды повышали цены на ковровые покрытия, а недавно осуществили третье повышение с целью компенсации роста затрат на материалы и транспортировку. Мы предпринимаем аналогичные действия в большинстве товарных категорий, затронутых процессом инфляции, включая более дорогие позиции керамических изделий.
"В этом квартале затраты на запуск новых проектов увеличения производства составили 15 млн долл. США. Мы продолжили вкладывать средства в расширение ассортимента продукции и наращивание своего географического присутствия. Эти капиталовложения позволят нам увеличить объёмы продаж и прибыльность производства, однако наиболее заметный результат мы ожидаем увидеть не раньше 2019 года.
"В завершившемся квартале продажи в глобальном сегменте керамических изделий возросли на 3% согласно отчетным данным и на 2% при неизменном обменном курсе. Операционная рентабельность находилась на уровне около 15% согласно отчетным и скорректированным данным, что ниже, чем в прошлом году в результате повышенной инфляции, расходов на запуск новых объектов и некоторых ошибок в определении структуры товарного ассортимента. В ходе этого периода объём продаж керамических изделий в Северной Америке увеличился, однако средняя отпускная цена несколько упала по причине роста продаж продукции низкой ценовой категории. Дабы нарастить долю своего присутствия на рынке керамики, мы внедряем инновационные продукты, оптимизируем наши сервисы и расширяем свое участие в таких каналах реализации, как центры товаров для дома, новое строительство и коммерция. Американский сегмент столешниц ускорил рост. Строительство завода кварцевых столешниц в Теннесси продвигается согласно графику, и мы планируем запустить производство уже к концу этого года. Продажи в Мексике увеличивались в ходе всего квартала, в целом превысив среднерыночные показатели. Мы удвоили объёмы производства на нашем заводе в Саламанке и вывели на рынок изделия более крупных размеров. Продажи керамики в Европе несколько сократились на фоне общего замедления экономики, а оптимизация цен и ассортимента в сочетании с повышением производительности позволили нарастить операционную рентабельность. Расширяя производство в Польше, мы планируем перераспределить мощности между нашими европейскими заводами, дабы оптимизировать использование активов и предлагаемый нами ассортимент. Продажи и рентабельность российского керамического производства сохраняют высокие показатели, и мы работаем над увеличением объёмов выпуска плитки для пола и стен.
"Показатели продаж в североамериканском сегменте напольных покрытий в этом квартале возросли на 2%. Операционная рентабельность сегмента составила 9,5% согласно отчётным показателям или 10% с учётом коррекции, что позволило компенсировать инфляцию, более низкие объёмы производства, нежели планировалось, а также затраты на запуск новых объектов. Повышение цен было осуществлено позже, в результате ухудшение товарной структуры оказалось значительнее, чем мы предполагали. На фоне продолжающегося роста затрат на сырьё и транспорт мы анонсировали ещё одно повышение цен. Продажи LVТ в данном периоде росли медленнее, чем прогнозировалось, что было обусловлено задержками в отгрузках продукции аутсоринговых партнёров. Мы предвидим значительный рост продаж виниловой плитки после увеличения объёмов производства в США и роста поставок от сторонних производителей в третьем квартале этого года. Лидерами повышения результатов в сегменте бытовых ковровых покрытий стали объекты нового строительства и центральные каналы розничных продаж. Новинки в коллекциях мягких напольных покрытий SmartStrand Silk Reserve, Air. O и люксовой линейке Karastan наращивают популярность на рынке. Новые коллекции RevWood с использованием технологий влагозащиты стремительно наращивают объёмы продаж в розничных и строительных каналах, являясь отличной альтернативой натуральной древесине. В категории твёрдых напольных покрытий для коммерческого применения был зафиксирован заметный рост продаж, а объём заказов на коммерческие ковровые покрытия наблюдался на протяжении всего периода.
"В этом квартале продажи в сегменте «напольные покрытия — другие страны мира» выросли на 16% по отчётным показателям и на 8% при неизменном обменном курсе. Отчётный операционный доход в сегменте составил 16%, а скорректированный показатель операционной рентабельности — 17%, что стало результатом повышения цен, оптимизации товарной структуры и роста производительности, позволивших компенсировать инфляцию, затраты на запуск новых объектов и потери от истёкших патентов. Наши продажи в сегменте LVT показали резкий рост и будут расти и дальше по мере увеличения объёмов производства. До сегодняшнего дня мы производили только гибкую плитку. Но теперь этап тестового производства жёсткого LVТ уже завершён, и мы планируем начать массовый выпуск в третьем квартале этого года. Новинки в категории премиального ламината с использованием уникальных технологий и высокой влагостойкостью постепенно завоёвывают своего клиента и позволяют оптимизировать ассортимент продукции. На российском рынке мы представляем новейшую европейскую технологию, расширяя региональное производство ламината. Мы используем европейский листовой винил для привлечения спроса на продукцию нашего российского завода, запуск которого запланирован на конец этого года. Новая база по выпуску ковровой плитки в Бельгии набирает темпы производства, постепенно осваивая европейский рынок коммерческих напольных покрытий. Продажи в категории деревянных панелей и изоляционных материалов показали значительный рост, ставший результатом инвестиций в производство, оптимизации поставок и улучшения рыночной среды. Сделка приобретения Godfrey Hirst была завершена 2 июля, на месяц позже, чем предполагалось, и мы принимаем стратегические шаги к завоеванию статуса комплексного поставщика напольных покрытий в Австралии и Новой Зеландии, аналогично нашим позициям на рынке США.
"Мы используем комплексный подход к повышению производительности и рентабельности наших американских подразделений. Наши инициативы, направленные на оптимизацию цен, наращивание объёмов продаж по перспективным каналам и сокращение затрат, будут приносить свои плоды на протяжении оставшейся части текущего года. Учитывая влияние инфляции, задержек с повышением цен и других трудностей, мы не ожидаем, что наши действия в США позволят компенсировать давление, с которым мы сталкиваемся и будем продолжать сталкиваться до следующего года. Мы прогнозируем дальнейшее укрепление наших позиций в Европе и России, где инфляция и смещение покупательских предпочтений менее заметны, нежели в США. В других регионах мира мы продолжаем представлять новые продукты в дефицитных категориях и расширять своё географическое присутствие. Завершив сделку приобретения Godfrey Hirst, мы значительно продвинулись на пути к статусу крупнейшего поставщика напольных покрытий в Австралии и Новой Зеландии. В США мы вкладываем средства в новые перспективные категории — LVT и кварцевые столешницы. Внедрение недавно анонсированных пошлин на китайские товары позволит нам укрепить свои позиции на американском рынке и нарастить результаты хозяйственной деятельности в этом регионе. Принимая во внимание все вышеизложенные факторы, прогнозируемый нами показатель EPS на третий квартал этого года составляет 3,54-3,64 долл. США, за вычетом любых однократных расходов.
"Мы боремся с растущей инфляцией, оптимизируем новые производственные объекты и максимально наращиваем свои позиции в сегменте LVT, дабы увеличить прибыльность. Наши талантливые кадры, инновационные продукты, а также отличный баланс активов и обязательств обеспечивают нам долгосрочные преимущества, и мы планируем продолжить процесс приобретения предприятий, закрепляющих наши позиции или приносящих новые возможности для повышения ценности нашей компании".
О КОМПАНИИ MOHAWK INDUSTRIES Mohawk Industries — ведущий мировой производитель половых покрытий, выпускающий продукцию для повышения комфорта жилых и коммерческих помещений по всему миру. Вертикально интегрированные производственные и дистрибьюционные процессы дают компании конкурентные преимущества в производстве ковровых покрытий, керамической плитки, ламината, покрытий из натурального дерева, камня и винила. Результатом передовых инновационных разработок стали продукты и технологии, позволяющие нашим торговым маркам выделяться на рынке и удовлетворяющие все потребности ремонтных проектов или нового строительства. Наши бренды входят в число самых узнаваемых и широко признанных в отрасли. Среди них — American Olean, Daltile, Durkan, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step и Unilin. На протяжении последнего десятилетия Mohawk превратилась из чисто американского производителя ковров в крупнейшую в мире компанию по производству половых покрытий, осуществляющую свою деятельность в Австралии, Бразилии, Канаде, Европе, Индии, Малайзии, Мексике, Новой Зеландии, России и США.
Некоторые заявления в изложенных выше параграфах, касающиеся, в частности, будущих показателей, коммерческих перспектив, развития бизнеса, стратегий ведения деятельности и аналогичных аспектов, а также включающие выражения «может», «должен», «считать», «предполагать», «ожидать», «рассчитывать» и т.д., являются «прогностическими». В отношении таких заявлений компания Mohawk находится под защитой «безопасной гавани», предусмотренной Законом о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам от 1995 года. Никаких гарантий относительно точности прогностических заявлений не существует, поскольку они основываются на разнообразных предположениях, подверженных рискам и неопределенности. На несоответствие фактических результатов прогностическим заявлениям могут влиять перечисленные ниже важные факторы: изменения в экономических и отраслевых условиях; конкуренция; инфляция и дефляция цен на сырье и рост других производственных издержек; инфляция и дефляция потребительских цен; стоимость и стабильность поставок энергоресурсов; сроки и уровень капитальных затрат; сроки и процедуры повышения цен на продукцию компании; снижение справедливой рыночной стоимости; интеграция приобретений; международные операции; вывод новой продукции на рынок; рационализация хозяйственной деятельности; судебные иски в отношении уплаты налогов, продукции и других вопросов; судебные разбирательства; и другие риски, определенные в отчетах компании Mohawk перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США, а также в публичных заявлениях.
Телеконференция состоится в четверг, 26 июля 2018 г., в 11:00 по восточному времени.
Номер телефона для звонков из США/Канады — 1-800-603-9255, для международных/региональных звонков — 1-706-634-2294. ID конференции: 1166308. Повторная трансляция будет доступна до 25 августа 2018 г., по номеру 1-855-859-2056 (для звонков из США/местных звонков) и 1-404-537-3406 (для международных/региональных звонков). Для доступа к трансляции необходимо ввести идентификационный номер конференции 1166308.
MOHAWK INDUSTRIES, INC. И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
(непроверенные данные)
Сводный отчет о результатах финансовой деятельности
Квартал, завершившийся
Шестимесячный период, завершившийся
(суммы в тысячах, за исключением данных о прибыли на акцию)
30 июня 2018 г.
1 июля 2017 г.
30 июня 2018 г.
1 июля 2017 г.
Чистая сумма продаж
2 577 014  2 453 038  4 989 216  4 673 683  Себестоимость продаж
1,810,459  1 673 902  3 517 969  3 214 194  Валовая прибыль
766,555  779 136  1 471 247  1 459 489  Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы
440,248  423 311  876 541  828 880  Операционный доход
326,307  355 825  594 706  630 609  Процентные расходы
7,863  8 393  15 391  16 595  Прочие расходы (доходы), чистые
2,090  3 002  6 088  Прибыль до уплаты подоходного налога
316,354  344 430  573 227  613 844  Расходы на уплату подоходного налога
118,809  82 682  166 441  151 040  Чистая прибыль с учетом неконтрольных пакетов акций
197,545  261 748  406 786  462 804  Чистая прибыль, относимая на счет неконтрольных пакетов акций
1 067  1 434  1 569  Чистая прибыль, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.
196 586  260 681  405 352  461 235  Чистая прибыль на акцию, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.
Чистая прибыль на акцию, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении — базовое
74 597  74 327  74 525  74 269  Разводненная прибыль на акцию, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.
Разводненная прибыль на акцию, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении — разводненное
74 937  74 801  74 928  74 773  Прочая финансовая информация
(суммы в тысячах)
Износ и амортизация
127 048  109 762  249 702  214 785  Капитальные затраты
247 418  224 153  498 354  425 423  Данные сводного балансового отчёта
(суммы в тысячах)
30 июня 2018 г.
1 июля 2017 г.
АКТИВЫ
Оборотные активы:
Денежные средства и их эквиваленты
518 226  130 238  Дебиторская задолженность, чистая
1 737 935  1 639 614  Материально-производственные запасы
2 061 204  1 865 941  Предоплаченные расходы будущих лет и другие оборотные активы
456 315  374 930  Итого оборотных активов
4 773 680  4 010 723  Имущество, производственные мощности и оборудование, чистые
4 421 073  3 892 251  Гудвилл
2 447 046  2 417 058  Нематериальные активы, чистые
858 532  878 301  Отсроченный налог на прибыль и другие необоротные активы
393 708  391 158  Итого активов
12 894 039  11 589 491  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ИНТЕРЕСЫ АКЦИОНЕРОВ
Краткосрочные обязательства:
Текущая часть долгосрочной задолженности и коммерческие бумаги
1 146 511  1 754 077  Кредиторская задолженность и непогашенные затраты
1 589 561  1 466 658  Итого краткосрочных обязательств
2 736 072  3 220 735  Долгосрочная задолженность за вычетом текущей части
1 884 023  1 174 440  Отсроченный налог на прибыль и другие долгосрочные обязательства
870 467  713 110  Итого обязательств
5 490 562  5 108 285  Подлежащих выкупу неконтрольных пакетов акций
30 043  26 713  Итого интересов акционеров
7 373 434  6 454 493  Итого обязательств и интересов акционеров
12 894 039  11 589 491  Информация по сегментам
Квартал, завершившийся
Шестимесячный период, завершившийся
(Суммы в тысячах)
30 июня 2018 г.
1 июля 2017 г.
30 июня 2018 г.
1 июля 2017 г.
Чистая сумма продаж:
Глобальный керамический сегмент
929 297  902 670  1 805 845  1 687 639  Flooring NA (напольные покрытия — Северная Америка)
1 057 570  1 040 299  2 007 928  1 979 795  Flooring ROW (напольные покрытия — другие регионы мира)
590,147  510 069  1 175 443  1 006 249  Межсегментные продажи
Сводная чистая сумма продаж
2 577 014  2 453 038  4 989 216  4 673 683  Операционный доход (убыток):
Глобальный керамический сегмент
134 760  152 557  248 177  268,593  Flooring NA (напольные покрытия — Северная Америка)
100 662  127 482  175 410  219 624  Flooring ROW (напольные покрытия — другие регионы мира)
100 166  86 052  189 226  162 147  Корпоративные и исключения внутри компании
(9 281)
(10 266)
(18 107)
(19 755)
Сводный операционный доход
326 307  355 825  594 706  630 609  Активы:
Глобальный керамический сегмент
4 974 791  4 736 068  Flooring NA (напольные покрытия — Северная Америка)
3 927 190  3 625 350  Flooring ROW (напольные покрытия — другие регионы мира)
3 701 419  2 984 716  Корпоративные и исключения внутри компании
290 639  243 357  Сводные активы
12 894 039  11 589 491  Согласование чистой прибыли, относимой на счет Mohawk Industries, Inc., со скорректированным показателем чистой прибыли, относимой на счет Mohawk Industries, Inc., и скорректированной разводненной прибылью на акцию, относимой на счет Mohawk Industries, Inc  (суммы в тысячах, за исключением данных о прибыли на акцию)
Квартал, завершившийся
Шестимесячный период, завершившийся
30 июня 2018 г.
1 июля 2017 г.
30 июня 2018 г.
1 июля 2017 г.
Чистая прибыль, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.
196 586  260 681  405 352  461 235  Позиции корректировки:
Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний, интеграцию и т.д.
16 042  15 878  38 146  19 856  Бухгалтерский учет приобретения (увеличение материально-производственных запасов)
9 571  1 548  9 763  Освобождение активов, использованных в качестве компенсации
1 749  Подоходный налог — аннулирование сомнительных позиций налога
(1 749)
Подоходный налог
50 106  (7 677)
43 166  (9 091)
Скорректированная чистая прибыль, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.
262 928  278 453  488 212  481 763  Скорректированная разводненная прибыль на акцию, относимая на счет Mohawk Industries, Inc.
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении — разводненное
74 937  74 801  74 928  74 773  Согласование общей задолженности с чистой задолженностью
(Суммы в тысячах)
30 июня 2018 г.
Текущая часть долгосрочной задолженности и коммерческие бумаги
1 146 511  Долгосрочная задолженность за вычетом текущей части
1 884 023  Минус: Денежные средства и их эквиваленты
518 226  Чистая задолженность
2 512 308  Согласование операционного дохода со скорректированным показателем EBITDA
(Суммы в тысячах)
Отслеживание за двенадцать
Кварталы, завершившиеся
месяцев, завершившихся
30 сентября 2017 г.
31 декабря 2017 г.
31 марта 2018 г.
30 июня 2018 г.
30 июня 2018 г.
Операционный доход
380 098  343 466  268 399  326 307  1 318 270  Прочие (расходы) доходы
(1 285)
(3 750)
(3 998)
(2 090)
(11 123)
Чистый убыток (прибыль), относимый на счет неконтрольных пакетов акций
(997)
(488)
(475)
(959)
(2 919)
Износ и амортизация
113 515  118 372  122 654  127 048  481 589  EBITDA
491 331  457 600  386 580  450 306  1 785 817  Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний, интеграцию и т.д.
13 853  15 231  22 104  16 042  67 230  Бухгалтерский учет приобретения (увеличение материально-производственных запасов)
3,551  1 354  5 099  Освобождение активов, использованных в качестве компенсации
4 459  1 749  6 208  Скорректированный показатель EBITDA
508 735  477 290  411 787  466 542  1 864 354  Чистая задолженность по отношению к скорректированному показателю EBITDA
Согласование чистой суммы продаж с чистой суммой продаж при неизменном обменном курсе за вычетом объёмов поглощения
(Суммы в тысячах)
Квартал, завершившийся
Шестимесячный период, завершившийся
30 июня 2018 г.
1 июля 2017 г.
30 июня 2018 г.
1 июля 2017 г.
Чистая сумма продаж
2 577 014  2 453 038  4 989 216  4 673 683  Согласование с чистой суммой продаж при неизменном обменном курсе
(147 158)
Чистая сумма продаж при неизменном обменном курсе
2 528 688  2 453 038  4 842 058  4 673 683  Минус: Эффект от объёмов поглощения
(1 239)
(46 515)
Чистая сумма продаж при неизменном обменном курсе за вычетом объёмов поглощения
2 527 449  2 453 038  4 795 543  4 673 683  Согласование чистой суммы продаж по сегментам с чистой суммой продаж при неизменном обменном курсе за вычетом объёмов поглощения
(Суммы в тысячах)
Квартал, завершившийся
Глобальный керамический сегмент
30 июня 2018 г.
1 июля 2017 г.
Чистая сумма продаж
929 297  902 670  Согласование с чистой суммой продаж по сегментам при неизменном обменном курсе
Чистая сумма продаж по сегментам при неизменном обменном курсе
902 670  Минус: Эффект от объёмов поглощения
(1 239)
Чистая сумма продаж по сегментам при неизменном обменном курсе за вычетом объёмов поглощения
917 072  902 670  Согласование чистой суммы продаж по сегментам с чистой суммой продаж по сегментам при неизменном обменном курсе
(Суммы в тысячах)
Квартал, завершившийся
Flooring ROW (напольные покрытия — другие регионы мира)
30 июня 2018 г.
1 июля 2017 г.
Чистая сумма продаж
590 147  510 069  Согласование с чистой суммой продаж по сегментам при неизменном обменном курсе
Чистая сумма продаж по сегментам при неизменном обменном курсе
552 807  510 069  Согласование валовой прибыли со скорректированной валовой прибылью
(Суммы в тысячах)
Квартал, завершившийся
30 июня 2018 г.
1 июля 2017 г.
Валовая прибыль
766 555  779 136  Корректировка по показателю валовой прибыли:
Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний, интеграцию и т.д.
13 028  Бухгалтерский учет приобретения (увеличение материально-производственных запасов)
9 571  Скорректированный показатель валовой прибыли
778 767  801 735  Согласование коммерческих, общехозяйственных и административных расходов со скорректированным показателем подобных расходов
(Суммы в тысячах)
Квартал, завершившийся
30 июня 2018 г.
1 июля 2017 г.
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы
440 248  423 311  Корректировка показателя коммерческих, общехозяйственных и административных расходов:
Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний, интеграцию и т.д.
(4 024)
(2 850)
Скорректированный показатель коммерческих, общехозяйственных и административных расходов
436 224  420 461  Согласование операционного дохода со скорректированным операционным доходом
(Суммы в тысячах)
Квартал, завершившийся
30 июня 2018 г.
1 июля 2017 г.
Операционный доход
326 307  355 825  Корректировка по показателю операционного дохода:
Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний, интеграцию и т.д.
15 878  Бухгалтерский учет приобретения (увеличение материально-производственных запасов)
9 571  Скорректированный операционный доход
342 543  381 274  Согласование операционного дохода по сегментам со скорректированным операционным доходом по сегментам
(Суммы в тысячах)
Квартал, завершившийся
Глобальный керамический сегмент
30 июня 2018 г.
1 июля 2017 г.
Операционный доход
134 760  152 557  Корректировки по показателю операционного дохода по сегментам:
Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний, интеграцию и т.д.
1 305  Бухгалтерский учет приобретения (увеличение материально-производственных запасов)
9 571  Скорректированный операционный доход по сегменту
140 168  163 433  Согласование операционного дохода по сегментам со скорректированным операционным доходом по сегментам
(Суммы в тысячах)
Квартал, завершившийся
Flooring NA (напольные покрытия — Северная Америка)
30 июля 2018 г.
1 июля 2017 г.
Операционный доход
100 662  127 482  Корректировки по показателю операционного дохода по сегментам:
Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний, интеграцию и т.д.
12 196  Скорректированный операционный доход по сегменту
109 543  139 678  Согласование операционного дохода по сегментам со скорректированным операционным доходом по сегментам
(Суммы в тысячах)
Квартал, завершившийся
Flooring ROW (напольные покрытия — другие регионы мира)
30 июня 2018 г.
1 июля 2017 г.
Операционный доход
100 166  86 052  Корректировки по показателю операционного дохода по сегментам:
Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний, интеграцию и т.д.
2 170  Бухгалтерский учет приобретения (увеличение материально-производственных запасов)
Скорректированный операционный доход по сегменту
101 698  88 222  Согласование прибыли, включая проценты по неконтрольным пакетам акций, до уплаты подоходного налога со скорректированным показателем прибыли, включая проценты по неконтрольным пакетам акций, до уплаты подоходного налога
(Суммы в тысячах)
Квартал, завершившийся
30 июня2018 г.
1 июля 2017 г.
Прибыль до уплаты подоходного налога
316 354  344,430  Неконтрольных пакетов акций
(959)
(1 067)
Корректировка показателя прибыли, включая неконтрольные пакеты акций, до уплаты подоходного налога:
Затраты на реструктуризацию, приобретение новые компаний, интеграцию и т.д.
15 878  Бухгалтерский учет приобретения (увеличение материально-производственных запасов)
9 571  Корректировка показателя прибыли, включая неконтрольные пакеты акций, до уплаты подоходного налога
331 631  368 812  Согласование расходов на уплату подоходного налога со скорректированным показателем расходов на уплату подоходного налога
(Суммы в тысячах)
Квартал, завершившийся
30 июня 2018 г.
1 июля 2017 г.
Расходы на уплату подоходного налога
118 809  82 682  Влияние позиций корректировки на подоходный налог
(50,106)
7 677  Скорректированный показатель расходов на уплату подоходного налога
68 703  90 359  Скорректированная ставка подоходного налога
20,7%
24,5%
Компания дополняет свои консолидированные финансовые отчёты, составляемые и предоставляемые в соответствии с Общепринятыми правилами бухгалтерского учёта США (US GAAP), определёнными финансовыми мерами, не входящими в сферу GAAP. Согласно требованиям правил Комиссии по ценным бумагам и фондовым рынкам, данные в таблицах выше представляют собой согласование предпринимаемых Компанией финансовых мер, не входящих в сферу GAAP, с наиболее сопоставимыми мерами US GAAP. Каждая из изложенных выше мер, не входящих в сферу GAAР, должна учитываться в дополнение к сопоставимой мере US GAAP, и может не быть аналогичной мерам, включаемым в отчёты других компаний под таким же названием. Компания полагает, что эти финансовые меры, не входящие в сферу GAAP, при согласовании с аналогичными мерами US GAAP, помогают инвесторам следующим образом: Меры, направленные на извлечение внутренних доходов и не относящиеся к GAAP, содействуют идентификации тенденций роста и сравнению доходов предыдущих и будущих периодов, а меры по обеспечению рентабельности и не входящие в сферу GAAP, способствуют пониманию долгосрочных тенденций к обеспечению прибыльности деятельности Компании и сравнению её прибылей в предыдущих и будущих периодах.
Компания исключает определённые позиции из своих мер по извлечению внутренних доходов, не входящих в состав GAAP, поскольку такие позиции могут значительно варьироваться в зависимости от периода и искажать бизнес-тенденции, лежащие в их основе. В число исключенных позиций входят: Сделки в иностранной валюте и их конвертация,
Компания исключает определенные позиции из своих мер по оценке рентабельности, не входящих в состав GAAP, поскольку такие позиции могут не быть индикаторами ключевых операционных показателей деятельности Компании. В число исключенных позиций входят: Затраты на реструктуризацию, приобретение, интеграцию и прочие издержки, резервы и закупки, включая наращивание инвентарных запасов, освобождение активов, использованных в качестве компенсации, и аннулирование сомнительных позиций налога.
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