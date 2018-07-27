В Воронеже зарплата пиарщиков выросла на 10%

В преддверии Дня специалиста в сфере связей с общественностью эксперты Avito проанализировали динамику зарплаты и спроса на вакансию пиарщика.

Как выяснилось, спрос на профессионалов в области коммуникаций за год в Воронеже вырос на 7%. При этом число желающих работать в PR сократилось на 12%.

На фоне нестабильного и преимущественно падающего спроса работодатели старались привлечь соискателей растущими зарплатами. Пик величины окладов в Воронеже пришелся на февраль, когда пиарщик мог получить 29 610 рублей. В июне 2018 года средняя зарплата по соответствующим вакансиям составила 29 085 рубль — это на 10% выше аналогичного показателя год назад (26 527 рублей) и на 7% ниже, чем в целом по стране сейчас.