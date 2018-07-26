Новые санкции рынок не потрясли 

Москва, 26 июля — «Вести. Экономика» Новые санкции пока оказали лишь слабое психологическое воздействие на рынок — причина не в том, что они будут (если будут) несущественными, а в том, что до их фактического появления ещё явно очень много времени, по меркам рынка, а также и в том, что есть много других факторов, вызывающих тревогу. Распродажи уже затрагивали недавно все развивающиеся рынки, и несмотря на отскок, отток капитала, прежде всего долларового, с них продолжается, резюмирует Дмитрий Александров, заместитель генерального директора по инвестициям ИК «Универ Капитал».
Дмитрий Александров, заместитель генерального директора по инвестициям ИК «Универ Капитал»
В апреле сильные ограничения, озвученные в отношении нескольких крупных российских Групп компаний, привели к агрессивным продажам на долговом рынке, в акциях и в рубле. С тех пор многие активы так и не восстановили свои уровни, а ЦБ РФ счёл целесообразным приостановить снижение ключевой ставки (впрочем, темпы снижения должны были замедляться и по объективным причинам, равно как и завершение игры нерезидентов в carry-trade на ОФЗ было более чем ожидаемым). Вместе с тем, апрельский эпизод важен и даже условно благоприятен для нас по нескольким причинам: во-первых. Он сократил экспозицию спекулятивного внешнего капитала на российские активы, что способствует сглаживанию потенциальных новых распродаж, а во-вторых, он позволил оценить реакцию и нащупать локальное внутридневное дно в ситуации распродаж, обусловленных санкционным фактором. Не забудем, что 9-10 апреля никто не мог с уверенностью сказать, что санкции не распространятся и ан суверенный долг — разворот продаж и отскок рынков произошёл чуть позже, когда Минфин США дал понять, что суверенные санкции сейчас не целесообразны. Индекс МосБиржи в тот момент потерял порядка 9,5%, месяц ушёл на постепенную ликвидацию падения. ОФЗ-26221, одна из самых длинных с фиксированным купоном, просела на 4,5 п.п. (в терминах цены), а сейчас торгуется ещё ниже; выпуски с погашением через 9 -12 месяцев, ОФЗ-26208/-26216 просели на 0,9-1 п.п. и на возврат к точке паление также ушло около 3 недель. Долларовая еврооблигация Russia-2042 потеряла 7,8 п.п. и полностью восстановилась только в середине июля. Это примерные ориентиры для расчёта стресс-тестовых сценариев. Естественно, что реальное введение ограничений на покупку нового госдолга приведёт к несколько более сильному снижению, как минимум раза в полтора. Ещё более радикальный вариант — запрет на владение старым долгом — маловероятен, поскольку вынудит держателей ОФЗ и еврооблигаций Минфина РФ фиксировать убытки в результате вынужденных продаж. Смысла для США это не имеет, там, судя по всему, играют вдолгую и стратегия им видится в том, чтобы отсекать Россию от рынка заимствований и постепенно давить на торговые возможности российских компаний через механизм санкций, пошлин и иных ограничений, сокращая валютные поступления по обоим каналам. Это дело неспешное, так что по старым выпускам они разрешат своим финансовым игрокам получить и купонные платежи, и тело займов. Что с курсом? Рубль с 6 по 11 апреля потерял около 13%, хотя впоследствии быстро отыграл более половины потерь. Здесь в целях стресс-теста также стоит закладывать возможное падение на величину 15-20% а впоследствии не исключена и постепенная медленная девальвация по мере постепенного вывода активов иностранных игроков. Впрочем, Минфин и ЦБ уже приучили рынок к тому, что курс рубля может оказываться под воздействием множества внутренних факторов, каждый из которых оказывается иногда даже сильнее нефти. Активные покупки валюты в резервы являются одним из таких механизмов и могут быть оперативно свёрнуты для снижения давления на национальную валюту. Впрочем, судя по всему, как будут развиваться события мы увидим не ранее, чем в конце сентября — начале октября. Сейчас нижняя, а затем и верхняя палаты Конгресса США уйдут на отдых, затем им нужно будет принять антироссийский законопроект, после этого глава национальной разведки должен будет подтвердить вмешательство России в выборы и только через 10 дней после этого санкции вступят в силу. Тем не менее, кто предупреждён — тот вооружён.