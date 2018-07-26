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В Поморье разработают классификацию биотоплива для торговли на бирже
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В Поморье разработают классификацию биотоплива для торговли на бирже 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов поставил задачу областному министерству природных ресурсов совместно с САФУ разработать необходимые для биржевой торговли классификацию и стандартизацию биотоплива, в частности, кородревесных отходов, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Архангельской области.
На состоявшемся в четверг совещании были подведены первые итоги реализации соглашения о взаимодействии по обеспечению биржевых торгов продукцией лесопромышленного, агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов между регионом и торговой площадкой АО «Биржа Санкт-Петербург».
9 июля 2018 года на площадке прошли первые торги архангельским лесом. Всего было заключено пять сделок. Разработан проект по организации односторонних биржевых аукционов, запущена электронная площадка. В настоящее время продолжаются переговоры биржевиков с ведущими компаниями отрасли.
Для дальнейшего развития биржевой торговли лесом одной из первоочередных задач является обеспечение автоматической регистрации биржевых сделок в системе «ЕГАИС лес», а также разработка механизма защиты участников торгов от недобросовестных контрагентов. Не менее важным является привлечение на площадку представителей малого и среднего предпринимательства.
Как отметил на совещании Орлов, первые шаги по развитию биржевой торговли выявили целый ряд неоднозначных моментов. Так, закупочные цены на дрова и щепу у разных теплоснабжающих организаций различаются в несколько раз. Организация биржевой торгов позволит определить их обоснованность.
С учетом вышеизложенного губернатор поставил задачу областному Минприроды совместно с САФУ разработать необходимые для биржевой торговли классификацию и стандартизацию биотоплива, говорится в сообщении пресс-службы.
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