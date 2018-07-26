Ещё
Шоумен Сергей Светлаков вошел в ТОП-50 главных знаменитостей страны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шоумен Сергей Светлаков вошел в ТОП-50 главных знаменитостей страны 

АиФ Урал 2 часа назад
Фото: АиФ Урал
Один из самых известных уроженцев Екатеринбурга Сергей Светлаков вошел в рейтинг 50 главных знаменитостей России по версии журнала Forbes. Бывшему участницу команды КВН «Уральские пельмени» уготовили 47-е место, сообщает в четверг, 26 июля, «АиФ-Урал».
Екатеринбуржец стал единственным известным шоуменом, кто вошел в озвученный журналом топ-лист. При этом Сергей Светлаков занял в рейтинге 47-е место из 50. Так, по данным Forbes, состояние екатеринбуржца оценивается в 1,8 млн долларов.
В биографии шоумена журнал отметил яркие его работы, которые принесли ему доход в разные годы. Так, в 2013 году екатеринбурджец впервые попробовал себя в качестве продюсера в фильме «Скорый »Москва — Россия», который при бюджете в 4 млн долларов собрал в прокате 5,1 млн долларов.
Отмечен шоумен и в сопродюсерстве фильма «Горько-2», вышедшего в прокат осенью 2014 года. При бюджете в 2,5 млн долларов картина собрала в прокате более 13 млн долларов.
А летом этого года Сергей Светлаков вместе с уроженцем Полевского Александром Незлобиным стали новыми лицами телеканала СТС, прекратив многолетнее сотрудничество с ТНТ.
Сергей Светлаков родился в Екатеринбурге в семье железнодорожников. Во время учебы в Уральском государственном университете путей сообщения стал участником команды КВН «Уральские пельмени». После клуба веселых и находчивых писал шутки для Comedy Club, был резидентом шоу, а также участвовал в проекте «Наша Russia». С 2008 по 2012 годы был соведущим программы «Прожекторпэрисхилтон». С 2010 года снимается в кино.
АиФ Урал: последние новости
В Нижнем Тагиле скончалась первая жена Владимира Высоцкого Уральских малышей оставят без кукол Барби из-за нарушения авторских прав В Екатеринбург из Греции привезут мощи святителя Спиридона Тримифунтского
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Adidas рассказал о «жучке Путина» в мяче для Трампа28
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР82
С Крымским мостом может произойти страшное421
Тест: Мужчина или женщина? Определите пол4
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями185
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Лепс поразил горячим танцем в аэропорту
Шоу-бизнес
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение