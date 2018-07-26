Шоумен Сергей Светлаков вошел в ТОП-50 главных знаменитостей страны

Екатеринбуржец стал единственным известным шоуменом, кто вошел в озвученный журналом топ-лист. При этом Сергей Светлаков занял в рейтинге 47-е место из 50. Так, по данным Forbes, состояние екатеринбуржца оценивается в 1,8 млн долларов.

В биографии шоумена журнал отметил яркие его работы, которые принесли ему доход в разные годы. Так, в 2013 году екатеринбурджец впервые попробовал себя в качестве продюсера в фильме «Скорый » Москва — Россия», который при бюджете в 4 млн долларов собрал в прокате 5,1 млн долларов.

Отмечен шоумен и в сопродюсерстве фильма «Горько-2», вышедшего в прокат осенью 2014 года. При бюджете в 2,5 млн долларов картина собрала в прокате более 13 млн долларов.

А летом этого года Сергей Светлаков вместе с уроженцем Полевского Александром Незлобиным стали новыми лицами телеканала СТС, прекратив многолетнее сотрудничество с ТНТ.

Сергей Светлаков родился в Екатеринбурге в семье железнодорожников. Во время учебы в Уральском государственном университете путей сообщения стал участником команды КВН «Уральские пельмени». После клуба веселых и находчивых писал шутки для Comedy Club, был резидентом шоу, а также участвовал в проекте «Наша Russia». С 2008 по 2012 годы был соведущим программы «Прожекторпэрисхилтон». С 2010 года снимается в кино.