Технологичный «пузырь» на рынке США готов лопнуть. Время пришло?

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Москва , 26 июля — «Вести. Экономика». На рынке акций американских высокотехнологичных компаний образовался настоящий «пузырь». Вопрос только в том, когда он лопнет и лопнет ли в ближайшем будущем?

Amazon, Netflix и Тревога по поводу безудержного роста капитализации технологичных гигантов высказывается экспертами едва ли не каждый день. Более того, на фондовом рынке США образовался невиданный перекос. Мало того, что именно акции FAANG (Facebook, Apple Google ) обеспечивают более 80% роста индекса широкого рынка в этом году, так еще и другие секторы чувствуют себя, мягко говоря, слабо.

Например, сектор жилищных компаний успел упасть с начала года на 25%.

Тревожные звонки для акций технологичных компаний звучат, словно колокол. Сначала отчет Netflix обвалил акции этой компании на 15%, сократив капитализацию компании на $24 млрд

Выглядело это следующим образом.

Ну а накануне схожая картина наблюдалась в акциях Facebook. На продленной сессии сразу после выхода финансового отчета капитализация соцсети рухнула на $130 млрд, сделав Марка Цукерберга в мгновение беднее на $16 млрд

Более того, этот обвал уничтожил весь рост акций после I квартала. Разумеется, на этом фоне фьючерсы на индекс высоких технологий Nasdaq также начали резко снижаться: сегодня он теряет еще около 1%.

Среди трейдеров уже бытует мнение, что на рынке работает специальная команда, которая не дает индексам падать. Примечательно, что индексы растут исключительно из-за активности в отдельных акциях, рост которых приводит к еще большему их весу и придает еще больший импульс.

Возможно, это именно так, ведь впереди выборы в конгресс и никто не хочет, чтобы настроения избирателей были подпорчены фондовым обвалом. Кроме того, можно вспомнить высказывания советника президента США Дональда Трампа по экономике Ларри Кудлоу , который публично заявлял, что Америка выиграет «торговую войну» у Китая , и динамика фондового рынка это отражает. Очевидно, что это чистой воды популизм, однако это заявление дает повод полагать, что на рынке в целях властей действительно может действовать команда.

Стоит только компаниям и аббревиатуры FAANG начать хотя бы полномасштабную коррекцию, рынок США тут же рухнет, и для этого сейчас есть все основания. Биржевой обозреватель Григорий Бегларян уже не раз отмечал, что на рынке сейчас сложилась аномальная ситуация и нечто похожее наблюдалось в 1997 и 2000 гг.