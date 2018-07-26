Нефтяную державу Россию пересаживают на скрипучую телегу

Россиян ожидает очередной ценовой сюрприз. Авиакомпании, видимо, вспомнили о весеннем скачке цен на керосин и решили переложить его в стоимость билетов.

С 26 июля непопулярную меру вводит группа «Аэрофлот» , которая уже предупредила о повышении топливного сбора и вряд ли другие авиаперевозчики заставят себя ждать. Мало того, они поспешат, пока еще россияне планируют летние отпуска.

Пока же генеральный директор интернет-сервиса для путешественников Biletix Александр Сизинцев подтвердил «СП», что они получили соответствующее письмо от «Аэрофлота».

— Согласно письму, с сегодняшнего дня стоимость топливных сборов на авиабилеты по внутренним направлениям за один сегмент вырастет на 200 рублей для классов Эконом и Комфорт, и на 400 рублей — для класса Бизнес. Ценовая политика Biletix при этом не изменится: мы не будем компенсировать увеличение стоимости топливного сбора за счет своего дохода, и цены в нашем канале вырастут на указанные вами суммы для соответствующих классов обслуживания. Этим летом, по данным Biletix, средняя стоимость авиаперелетов в эконом-классе в обе стороны по России составляет 9 758 рублей. Таким образом, при росте стоимости билета туда-обратно на 400 рублей средний рост стоимости поездки может составить около 4%, — сообщил Сизинцев.

— Повышение цен на билеты — это следствие той непродуманной акцизной политики, которую проводило правительство в предыдущие годы, когда активно повышали акцизы: очень резко выросли цены на топливо, в том числе, на керосин, — заявил депутат журналистам.

Однако он заметил, что наши авиакомпании пользуются значительной государственной поддержкой, у них есть резервы и такое резкое повышение цен на билеты вряд ли оправдано.

В свою очередь, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал « Парламентской газете », что повышение цен на топливо — это просчёт правительства, так как снижение пошлин стимулировало больший экспорт нефти и нефтепродуктов за рубеж.

— Очевидно, чем больше уходит за рубеж, тем меньше остаётся на внутреннем рынке. Внутренние цены, по теории, равны внешним ценам минус пошлины. Если пошлины снижаются, значит, внутренние цены приближаются к общемировым, — цитирует Аксакова издание.

— Казалось бы, на первый взгляд, это должно привести к каким-то серьезным изменениям, потому что у людей денег по-прежнему не очень много, и повышение даже на 100 рублей, так или иначе потребитель ощущает. Но поскольку ожидания туристов, бизнеса в связи с подорожанием керосина, что билеты повысятся в цене, зреют уже довольно давно, то сейчас шоковой терапии не получится. Рынок просядет на какое-то время оценочно на 5-10%. Меньше, чем ожидалось бы, но это несущественно, — считает она.

По ее словам, большинство путешественников купили билеты заранее, поэтому им беспокоится не о чем. А вот зима, как полагает Ломидзе, «просядет». И хотя, по данным экспертов туристического рынка зимний сезон и не ожидался высоким, но подорожание авиабилетов, с большой долей вероятности, сделает его еще ниже.

— Что касается дальнейшего повышения цены, то каждое последующее будет по чуть-чуть сокращать потребительский спрос. Но мы надеемся, что с ценами на керосин что-то сделают, потому что ровно такая же проблема не только с авиацией, а еще и с теплоходами, с речным туризмом. И там ситуации намного серьезнее. Там альтернативы нет. Там нет лоукостеров, — подчеркнула она.

Повышение топливного сбора скажется и на въездном туризме, так что болельщики, которые имеют паспорт Чемпионата мира и о безвизе для которых до конца этого года сейчас хлопочут депутаты, принимая в срочном порядке соответствующий закон, также окажутся в незавидном положении. И хотя Майя Ломидзе считает эту инициативу правильной, но иллюзий относительно возможностей гостей повторить вояж не питает.

— Болельщики из стран Латинской Америки, которых было очень много, понятно, что они не приедут даже с безвизовым въездом. Нет прямого авиасообщения, и перелет в принципе далекий и дорогой. Повышение цен окончательно убило надежду на этот сегмент рынка. Частично безвизом воспользуются болельщики и стран Европы и Азии. Но, конечно, они тоже считают деньги, поэтому здесь тоже возможно влияние, хотя не очень существенное, — полагает исполнительный директор АТОР.

Майя Ломидзе выразила надежду, что дальнейшего повышения цен на топливо не произойдет. При этом она напомнила, что регулярные перелеты на Дальний Восток субсидируются и для определённых категорий, как например, студенты, люди пенсионного возраста цены ниже.

Кстати, 25 июля Росавиация на своем сайте сообщила о дофинансировании субсидируемых маршрутов с Дальнего Востока в центральную часть России и обратно за счет образовавшейся экономии средств еще на 152 млн рублей.

Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Владивостока в «С учетом ранее принятого решения о направлении 473 млн рублей на дальневосточные направления, общая сумма дополнительного финансирования составит 625 млн рублей. За счет этих средств будут просубсидированы самые востребованные маршруты — из Магадана Хабаровска , Благовещенска, Якутска Москву . Таким образом, российские авиакомпании, и прежде всего, «Аэрофлот-российские авиалинии», смогут дополнительно выставить в продажу по специальному тарифу около 70 тысяч билетов со значительной скидкой в цене (в одну сторону)», — говорится в сообщении.

За этими благостными заявлениями пока есть только бесконечный рост цены на перелеты, а Дальний Восток становится все более оторванным от страны.

При этом Минтранс планирует субсидировать из федерального бюджета и перелеты в Горно-Алтайск в первоочередном порядке. По словам сенатора Владимира Полетаева, достигнута договоренность о включении Республики Алтай в перечень удаленных и труднодоступных территорий.

Как сообщил «СП» сенатор Полетаев, в связи с информацией о росте цен на авиабилеты, он уже сделал соответствующие запросы в авиакомпании.

— На последнем пленарном заседании Валентина Ивановна Матвиенко дала поручение, чтобы промониторили эту ситуацию, и осенью мы вернемся к этому вопросу, — добавил он.

Мониторит ситуацию, судя по всему, и Федеральная антимонопольная служба (ФАС), тем более, что с просьбой изучить ситуацию в связи со значительным ростом цен на авиабилеты уже обратились власти Ставропольского края

Как сообщает «Интерфакс», со ссылкой на главу краевого Минэкономразвития Валерия Сизова , в июле цены на авиабилеты в экономклассе из региональных аэропортов выросли в 4-5 раз.

Еще раньше, 31 мая, свою обеспокоенность ростом цен на авиатопливо во втором квартале этого года выразила заместителю председателя правительства РФ Максиму Акимову Pоссийская Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). В своем письме организация указала, что авиационный керосин в 2017 году оказался одним из наиболее подорожавших видов топлива в России.

«В первом квартале 2018 года «взлет» ценовых индексов на авиационный керосин был прерван. Но при этом следует отметить, что, в соответствии с данными АО «СПбМТСБ» : — средневзвешенное значение индекса МАУ в 1-м квартале 2018 года было на 2,4% выше, чем в 4-м квартале 2017 года, и на 20,1% выше, чем в 1 –м квартале 2017 года», — отмечается в письме.

АЭВТ попросила Акимова дать указание ФАС проанализировать ситуацию на рынке авиатопливообеспечения. В полученном ответе заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин сообщил, что на рост цен повлияли динамика мировых цен, рост отраслевых издержек, сезонный спрос на нефтепродукты, общие инфляционные процессы в стране, а также налоги, в частности, «налоговый маневр» в нефтяной отрасли.

При этом в ФАС заверили, что ведется ежедневный мониторинг цен и объем продаж нефтепродуктов на бирже, выдаются соответствующие предписания нарушителям.

Насколько предпринятые меры окажутся эффективными очень скоро поймут те, кто планирует в ближайшее время авиаперелеты. Ну, а осенью, цифры должны оказаться и у тех, кто по долгу службы мониторит ситуацию с ценами на авиабилеты. Вот только путешественникам в любом случае придется раскошелиться.

Новости экономики: Госдума оперативно приняла закон о повышении НДС