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В Банке России рассказали, какие купюры подделывают чаще всего в Воронеже
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В Банке России рассказали, какие купюры подделывают чаще всего в Воронеже 

АиФ 44 минуты назад
Фото: АиФ
В региональном отделении Банка России рассказали, какие купюры чаще всего подделывают в Воронежской области.
Чаще всего подделывают банкноты номиналом 5 тысяч рублей — с начала года их выявили 147 штук. На втором месте остаются банкноты номиналом 1 тысяча рублей — их обнаружено 60 штук. Также было выявлено по четыре подделки номиналом 500 рублей и 100 рублей, а также семь фальшивых монет номиналом 5 рублей.
Всего за первое полугодие 2018 года в регионе обнаружили 222 российских денежных знака, имеющих признаки подделки. Количество выявленных фальшивых банкнот снизилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В банковском секторе Воронежской области зафиксировано 24 случая обнаружения поддельных денег иностранных государств. Постоянным лидером является доллар США: 23 поддельных банкнот. Также выявлена одна поддельная банкнота номиналом 100 евро.
Сотрудники банка напоминают, что проверять банкноты следует на ощупь, на просвет и при наклоне.
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