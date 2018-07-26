В Банке России рассказали, какие купюры подделывают чаще всего в Воронеже

Чаще всего подделывают банкноты номиналом 5 тысяч рублей — с начала года их выявили 147 штук. На втором месте остаются банкноты номиналом 1 тысяча рублей — их обнаружено 60 штук. Также было выявлено по четыре подделки номиналом 500 рублей и 100 рублей, а также семь фальшивых монет номиналом 5 рублей.

Всего за первое полугодие 2018 года в регионе обнаружили 222 российских денежных знака, имеющих признаки подделки. Количество выявленных фальшивых банкнот снизилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В банковском секторе Воронежской области зафиксировано 24 случая обнаружения поддельных денег иностранных государств. Постоянным лидером является доллар США: 23 поддельных банкнот. Также выявлена одна поддельная банкнота номиналом 100 евро.

Сотрудники банка напоминают, что проверять банкноты следует на ощупь, на просвет и при наклоне.