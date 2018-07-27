«Яндекс. Деньги» запустит финтех-сервис для микроинвестиций

Российский сервис электронных платежей «Яндекс. Деньги» и инвесткомпания FinEx запускают онлайн-сервис микроинвестирования Yammi. Вкладывать можно от 5 тысяч рублей. Захожу на сайт, прохожу анкетирование: 12 вопросов, помогающих робоэдвайзеру определить мою склонность к риску. Бинго! Мой профиль «десять из десяти», могу принять максимальный риск.

Система рекомендует мне вкладывать в ETF еврооблигаций с доходом в рублях плюс около 10% в «золотой» ETF. Exchange Traded Fund — это инвестиционный фонд, чьи акции торгуются на бирже. Если я вложу сейчас 5 тысяч рублей и буду ежемесячно пополнять свой портфель на такую же сумму, то к июлю 2022 года на счету будет почти 300 тысяч рублей. Прогнозируемый доход за этот период превысит 46 тысяч рублей, то есть в среднем будет выше 15% годовых. Это при условии, что счет, на котором будут происходить данные операции позволит получать налоговый вычет с инвестиций, то есть ИИС.

Проект микроинвестирования позволяет людям попробовать себя в качестве инвестора при минимальных вложениях, говорит руководитель PR-проектов в России сервиса « Яндекс . Деньги» Анастасия Васильченко:

Анастасия Васильченко руководитель PR-проектов в России сервиса «Яндекс. Деньги» «Пакеты, которые можно приобрести за 5 тысяч рублей, — это акции ETF, акции группы компаний, рекомендуемые пользователю в зависимости от его отношения к риску. Мы рассчитываем на то, что сервис будет полезен тем, кто только начинает инвестировать, низкий порог входа позволит людям безболезненно попробовать себя в качестве инвестора с поддержкой технологов „Яндекса“ и FinEx».

За последний год появилось много сервисов, позволяющих инвестировать небольшие суммы. Как правило, объем информации там сводится до минимума, у инвесторов возникает иллюзия полной картины, достаточной для принятия решения, но оценка активов и инвестиции гораздо более сложные процессы, говорит управляющий активами Международного фонда частных инвестиций Александр Душкин:

Александр Душкин управляющий активами Международного фонда частных инвестиций «Мое отношение к ETF отрицательное. Современное развитие робототорговли — одна из форм комиссионного бизнеса. Клиент даже не может спросить: почему убытки? Спросить не у кого. Индустрия ETF расцветает в условиях отрицательных и низких процентных ставок, но боже вас упаси любить ETF в перспективе повышения процентных ставок, это будет худшее, что может с вами случиться. Крайне сложно превзойти инвестиционные индексы, когда рынок растет. Для того чтобы рынок рос необходимы низкие процентные ставки, когда ставки поднимаются, рынок снижается. Поэтому вы ошибаетесь, что ETF вам поможет».

Решила проверить на практике, приготовила карту, 5 тысяч рублей можно вложить и ради эксперимента. Остановило меня одно: размер комиссии в 1,5%, но минимум три с четвертью рубля в день списывается раз в квартал, а начисляется каждый день. Умножаем на 365 дней и получаем, что за год, если на счету останется такая маленькая сумма, я отдам почти четверть мини-портфеля в виде комиссионных. Это что ж должен быть за инвест-доход, чтобы отбить такие потери? Решила воздержаться. Справедливости ради отмечу, что примерно столько же заплатит и тот, кто с помощью этого сервиса вложит 100 тысяч рублей. Тем не менее стоит тщательно взвешивать свои риски.