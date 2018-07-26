Три знаменитости с саратовским прошлым попали в список Forbes 

Три знаменитости с саратовским прошлым попали в топ-50 звезд российского шоу-бизнеса и спорта, составленный журналом Forbes. Список опубликован на сайте издания в разделе Life.
Жившая в детстве у бабушки в доме на Набережной Космонавтов певица Полина Гагарина оказалась на 18 строчке. По данным журналистов, годовой доход исполнительницы составляет 4,1 миллиона долларов США.
Родившаяся в Аткарске Саратовской области певица Валерия также вошла в топ-50. Ее журналисты экономического издания поместили на 29-е место. Доход Валерии, по подсчетам издания, составляет 3,1 миллиона долларов в год.
На 32-м месте Forbes разместил форварда футбольного клуба «Краснодар» и сборной России Федора Смолова, хотя доход спортсмена 3,7 миллиона долларов. Смолов — воспитанник саратовской футбольной школы.
На первом месте в рейтинге оказался хоккеист Александр Овечкин, на последнем — журналист Юрий Дудь.