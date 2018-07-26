В Калининградской области повысили прожиточный минимум

Региональные власти повысили прожиточный минимум за второй квартал 2018 года до 11 125 рублей на душу населения — это на 491 рубль больше, чем за предыдущий отчётный период. Информация размещена на сайте правительства Калининградской области

Для трудоспособного населения прожиточный минимум увеличился на 516 рублей — до 11 894 рублей. Для детей прибавка составила 553 рубля — общая сумма составила 10 926 рублей. Меньше всего увеличение затронуло пенсионеров — для них прожиточный минимум вырос только до 9078 рублей (прибавка — 377 рублей).

В четвёртом квартале 2017 года прожиточный минимум снизился на 577 рублей.