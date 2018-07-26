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У кого в Коми самые высокие зарплаты?
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У кого в Коми самые высокие зарплаты? 

АиФ Пермь 29 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Средняя зарплата по республике почти 50 тыс.яч рублей. Кто столько получает?
По официальным данным, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Коми в мае — 55 830 рублей. За пять первых месяцев 2018 года эта цифра выросла на пять тысяч рублей (в январе средняя зарплата была 49 722 рубля). Об этом сообщает Комистат.
Самая высокая зарплата у тех, кто добывает полезные ископаемые. В среднем — 98 тысяч 170 рублей. Около 70 тысяч рублей зарабатывают занятые в сфере информации и связи. Доходы финансистов и страховщиков — 60,9 тысяч рублей. Госуправленцы, военнослужащие, энергетики, газовики и учёные получают на уровне 56 тысяч рублей. Доход строителей, учителей, работников культуры и спорта по итогам мая — 43-45 тысяч рублей. Меньше всех получают риелторы, сотрудники общепита и гостиниц, мастера по ремонту транспорта, работники сельского и лесного хозяйства. Их доход не превышает 31 тысячу рублей.
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