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В Госдуме назвали криптовалюты фантиками
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В Госдуме назвали криптовалюты фантиками 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Глава комитета Госдумы по информации, информационным технологиям и массовых коммуникациям Леонид Левин сравнил криптовалюты с фантиками. Об этом сообщает RNS.
"У нас пока нет запрета для граждан по закупке той или иной валюты. Другой вопрос, что надо покупать? Вы покупаете по сути фантики", — сказал Левин.
Он подчеркнул, что никто не несет гарантии за обеспечение подобного рода средств.
Ранее председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков сообщил, что для российских майнеров и владельцев криптовалют не будет разрабатываться отдельного налогового режима, их подчинят уже действующим нормам Налогового кодекса.
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