В Госдуме назвали криптовалюты фантиками 

Глава комитета Госдумы по информации, информационным технологиям и массовых коммуникациям Леонид Левин сравнил криптовалюты с фантиками. Об этом сообщает RNS.
"У нас пока нет запрета для граждан по закупке той или иной валюты. Другой вопрос, что надо покупать? Вы покупаете по сути фантики", — сказал Левин.
Он подчеркнул, что никто не несет гарантии за обеспечение подобного рода средств.
Ранее председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков сообщил, что для российских майнеров и владельцев криптовалют не будет разрабатываться отдельного налогового режима, их подчинят уже действующим нормам Налогового кодекса.