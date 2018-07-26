В Госдуме назвали криптовалюты фантиками

Глава комитета Госдумы по информации, информационным технологиям и массовых коммуникациям Леонид Левин сравнил криптовалюты с фантиками. Об этом сообщает RNS.

"У нас пока нет запрета для граждан по закупке той или иной валюты. Другой вопрос, что надо покупать? Вы покупаете по сути фантики", — сказал Левин.

Он подчеркнул, что никто не несет гарантии за обеспечение подобного рода средств.