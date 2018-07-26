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Средний чек по ипотеке перевалил за два миллиона рублей
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Средний чек по ипотеке перевалил за два миллиона рублей 

dom.lenta.ru 54 минуты назад
Фото: dom.lenta.ru
Средний чек по ипотеке в России в июне текущего года составил 2,02 миллиона рублей — на девять процентов больше, чем в аналогичном периоде 2017-го (1,86 миллиона рублей). Об этом свидетельствуют материалы «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), поступившие в «Дом» в четверг, 26 июля.
Всего за январь — июнь 2018-го банки выдали гражданам порядка 586 тысяч жилищных кредитов на общую сумму свыше триллиона рублей. Год назад за этот период было оформлено 378 тысяч ипотечных займов на 698 миллиардов рублей.
«Крайне высокие темпы роста показывает сегмент ипотечного кредитования, — констатируют аналитики ОКБ. — Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в первом полугодии 2018-го, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 55 процентов, денежные объемы кредитования — на 67 процентов».
Ранее аналитики заявили, что россияне все чаще используют для первоначального взноса по ипотеке средства потребительских кредитов, что увеличивает опасность просрочек и невозвратов.
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